Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Движение автотранспорта на выезде из Ярославля в Москву возобновлено
Ограничения на дороге из Ярославля в сторону Москвы сняты
На территории Ярославской области сняли угрозу беспилотников, но опасность сохраняется, сообщил в Max-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев, добавив, что ограничения на дороге из Ярославля в сторону Москвы сняты.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», – написал он.
Евраев добавил, что на территории Ярославской области ликвидирован один вражеский беспилотник. Жертв и пострадавших нет.
«Непосредственная угроза снята, беспилотная опасность сохраняется», – предупредил он.
Вечером воскресенья губернатор предупредил о перекрытии движения на выезде из Ярославля в Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны. Вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.
Разведывательные воздушные шары с Украины 9 октября сбили над Ярославской областью