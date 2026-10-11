Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»8 комментариев
Ферстаппен выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Пилот Red Bull Ферстаппен одержал вторую победу подряд в «Формуле-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на 17-м этапе чемпионата «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.
Гонка прошла на городской трассе «Марина-Бей», передает РИА «Новости».
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» одержал вторую победу в сезоне и вторую подряд. На прошлой неделе он выиграл Гран-при Бахрейна, также Ферстаппен стал победителем спринта в Сингапуре.
Второе место в гонке занял монегаск Шарль Леклер на Ferrari, третьим финишировал итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли.
Следующий этап чемпионата пройдет с 23 по 25 октября в американском Остине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана.
В июле организаторы «Формулы-1» перенесли Гран-при Бахрейна в Малайзию.
В мае Антонелли одержал третью подряд победу, выиграв Гран-при Майами.