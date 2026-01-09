Владелец бара в Кран-Монтана арестован после гибели 40 человек при пожаре

Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.4 комментария
Владелец бара «Созвездие» на курорте Кран-Монтана был задержан после пожара в новогоднюю ночь, когда погибли 40 человек, большинство из которых – молодежь.
Владелец бара «Созвездие» в Кран-Монтана был взят под стражу после продолжительного допроса в прокуратуре Вале, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал 24heures
«Согласно ряду источников, владелец бара 'Созвездие' в Кран-Монтана, в пожаре в котором в новогоднюю ночь погибли 40 человек, взят под стражу в Сьоне после долгого допроса», – говорится в сообщении.
Окончательное решение по мере пресечения должен принять трибунал Вале в течение следующих 48 часов. Следствие установило, что причиной трагедии стали фейерверки-фонтаны, которые привели к возгоранию потолочного покрытия в заведении.
Пожар произошёл в новогоднюю ночь примерно в 1.30 по местному времени. В результате трагедии погибли 40 человек, большинство из которых были молодыми людьми в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 посетителей получили травмы, многие из них находятся в тяжелом состоянии с обширными ожогами.
Правоохранительные органы Швейцарии расследуют произошедшее по статьям о неосторожном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности. Владельцам заведения, если их признают виновными, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4,5 лет.
