Владелец бара в Кран-Монтана арестован после гибели 40 человек при пожаре

Владелец бара в Кран-Монтана задержан после пожара c 40 погибшими

Tекст: Мария Иванова

Владелец бара «Созвездие» в Кран-Монтана был взят под стражу после продолжительного допроса в прокуратуре Вале, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал 24heures

«Согласно ряду источников, владелец бара 'Созвездие' в Кран-Монтана, в пожаре в котором в новогоднюю ночь погибли 40 человек, взят под стражу в Сьоне после долгого допроса», – говорится в сообщении.

Окончательное решение по мере пресечения должен принять трибунал Вале в течение следующих 48 часов. Следствие установило, что причиной трагедии стали фейерверки-фонтаны, которые привели к возгоранию потолочного покрытия в заведении.

Пожар произошёл в новогоднюю ночь примерно в 1.30 по местному времени. В результате трагедии погибли 40 человек, большинство из которых были молодыми людьми в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 посетителей получили травмы, многие из них находятся в тяжелом состоянии с обширными ожогами.

Правоохранительные органы Швейцарии расследуют произошедшее по статьям о неосторожном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности. Владельцам заведения, если их признают виновными, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4,5 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская полиция начала расследование в отношении управляющих бара на курорте Кран-Монтана после пожара.