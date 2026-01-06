Автолюбителей предупредили о штрафах за неправильную тонировку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Федеральный закон о внесении изменений в статью 12.5 КоАП вступит в силу 9 января 2026 года, передает ТАСС.

По словам члена комиссии Общественной палаты России Евгения Машарова, нововведение устранит лазейку, которой пользовались владельцы временно ввезенных транспортных средств.

Ранее эти автомобили не подпадали под действие технического регламента Таможенного союза, регулирующего правила тонировки стекол.

Теперь для всех машин, включая ввезенные из стран вне ЕАЭС, будет действовать единое требование: допуск к эксплуатации автомобилей с тонировкой возможен только при соответствии Основным положениям по допуску транспортных средств. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

В России разрешена тонировка лобового и передних боковых стекол с пропусканием не менее 70% света, для бронированных машин – не менее 60%. Машаров отметил, что закон уравнял всех водителей и повысил безопасность на дорогах.

Поправки, инициированные правительством России, были приняты в декабре 2025 года. Как пояснил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, изменения затронут десятки тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые раньше избегали штрафов за пленку на стеклах.

Ранее в России предложили ввести штрафы за съемные шторки на стеклах автомобилей, известные как «иранская тонировка».