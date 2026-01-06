  • Новость часаМосква выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    Американские НПЗ приготовились к импорту венесуэльской нефти
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    6 января 2026, 15:16 • Новости дня

    Автолюбителей предупредили о штрафах за неправильную тонировку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России с начала 2026 года штрафовать за неправильную тонировку смогут всех водителей, включая владельцев временно ввезенных автомобилей.

    Федеральный закон о внесении изменений в статью 12.5 КоАП вступит в силу 9 января 2026 года, передает ТАСС.

    По словам члена комиссии Общественной палаты России Евгения Машарова, нововведение устранит лазейку, которой пользовались владельцы временно ввезенных транспортных средств.

    Ранее эти автомобили не подпадали под действие технического регламента Таможенного союза, регулирующего правила тонировки стекол.

    Теперь для всех машин, включая ввезенные из стран вне ЕАЭС, будет действовать единое требование: допуск к эксплуатации автомобилей с тонировкой возможен только при соответствии Основным положениям по допуску транспортных средств. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

    В России разрешена тонировка лобового и передних боковых стекол с пропусканием не менее 70% света, для бронированных машин – не менее 60%. Машаров отметил, что закон уравнял всех водителей и повысил безопасность на дорогах.

    Поправки, инициированные правительством России, были приняты в декабре 2025 года. Как пояснил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, изменения затронут десятки тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые раньше избегали штрафов за пленку на стеклах.

    Ранее в России предложили ввести штрафы за съемные шторки на стеклах автомобилей, известные как «иранская тонировка».

    6 января 2026, 10:28 • Новости дня
    Власти Германии отреагировали на слова Медведева о захвате Мерца
    Власти Германии отреагировали на слова Медведева о захвате Мерца
    @ Christoph Hardt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии приняли к сведению заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности операции по захвату канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.

    Правительство Германии приняло к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после событий в Венесуэле он может представить себе аналогичную операцию захвата в отношении лидеров других стран, включая канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Себастьян Хилле на брифинге заявил: «Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания».

    Он также отметил, что канцлер Фридрих Мерц хорошо и надежно защищен, добавив, что за безопасность главы правительства отвечает Федеральное ведомство по уголовным делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами».

    Медведев предложил рассмотреть сценарий с возможным захватом других лидеров, например, канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что похищение политика вроде Мерца могло бы стать «отличным сюжетным поворотом».

    На какую следующую страну нападут США?







    Комментарии (12)
    6 января 2026, 12:30 • Новости дня
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой

    TWZ: Вертолеты Night Stalkers поддержали операцию по задержанию Мадуро

    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    @ Sgt. 1st Class Whitney Hughes/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе спецоперации по захвату Николаса Мадуро американские военные использовали ударный вертолет MH-60M DAP с уникальным вооружением и защитой.

    Как передает TWZ, после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле особое внимание привлекли вертолеты MH-60M DAP из состава 160-го авиационного полка спецопераций армии США, известных как Night Stalkers. Эти машины выступают в роли тяжелых ударных вертолетов поддержки и сопровождения штурмовых групп, а их оснащение превосходит даже стандартные транспортные версии MH-60 того же полка.

    В ходе операции Absolute Resolve в Каракасе, по сведениям TWZ, MH-60M DAP действовали в непосредственной близости к целям, применяя одновременно пулеметный и ракетный огонь. Вертолет оснащается крыльями с несколькими точками подвески для ракет калибра 70 мм, ракет Hellfire, ПЗРК Stinger, пулеметов 12,7 мм, автоматической пушки 30 мм, а также двумя миниганами 7,62 мм. Использование управляемых ракет APKWS II позволяет поражать цели с высокой точностью.

    Машины оснащены новыми легкими крыльями MLASS, которые проще устанавливать и демонтировать, а также современными средствами навигации и наблюдения. В носовой части установлен радар AN/APQ-187 Silent Knight, обеспечивающий полеты на малых высотах ночью и в плохую погоду. Под радаром расположена оптико-электронная турель AN/ZSQ-2 с лазерным дальномером и целеуказателем.

    Особое внимание уделено комплексу защиты MH-60M: вертолеты оборудованы системами предупреждения о ракетной, радиолокационной и лазерной угрозе, а также активными средствами радиоэлектронной борьбы и инфракрасными ловушками. Недавно на них установили систему Common Infrared Countermeasures (CIRCM), ослепляющую головки самонаведения ракет.

    TWZ отмечает, что в ходе операции только один вертолет получил повреждения, но успешно вернулся на базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после захвата Николаса Мадуро. В ООН заявили, что до сих пор не получили от Соединенных Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы. Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену.


    На какую следующую страну нападут США?







    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 14:18 • Новости дня
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о позиции США по Гренландии, об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, по Гренландии уже принято решение. «ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: «наблюдать за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты», – добавил он.

    Дмитриев задался вопросом, станет ли Канада следующей страной, в отношении которой будут приняты аналогичные решения.

    Его заявление прозвучало в комментарии на слова заместителя главы администрации США Стивена Миллера относительно Гренландии.

    Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    Американские чиновники ведут работу над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации.

    Комментарии (20)
    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Комментарии (3)
    6 января 2026, 03:36 • Новости дня
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реальные механизмы мировой политики определяются мощью, а не международными приличиями, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.

    «Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах», – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Однако, по его словам, «реальный» мир «управляется силой, управляется мощью». Он отметил, что именно сила и мощь остаются «железными» законами для мира.

    Миллер заявил, что США «по определению контролируют ситуацию» в Венесуэле и управляют страной на время переходного периода благодаря «войскам, размещенным за пределами страны». Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает полное эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы и контролирует возможности Каракаса по ведению торговли. Миллер отметил, что для функционирования экономики Венесуэле необходимо разрешение США, следовательно, Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу. США захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    На какую следующую страну нападут США?







    Комментарии (49)
    6 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины Ивановская: Homo sapiens выбрали украинский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Все, кто считают себя Homo sapiens, «сделали выбор в пользу государственного языка», заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, которая ранее рассказывала, что ее дочь ведет блоги на русском языке.

    По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.

    Комментарии (27)
    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Комментарии (27)
    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 11:38 • Новости дня
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупная ставка на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов и вызвала споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Крупная ставка в 30 тыс. долларов на поимку Николаса Мадуро до захвата президента Венесуэлы американскими военными вызвала острые споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов, сообщает Axios. Один из новых аккаунтов на платформе Polymarket вложил эту сумму в пятницу в исход ухода Мадуро и заработал 436 тыс. 760 долларов после подтверждения события.

    Эксперты отмечают, что в отличие от фондового рынка, инсайдерская торговля на таких платформах сейчас не запрещена законом, хотя может нарушать внутренние правила. Консультант игорной индустрии Дастин Гоукер заявил: «Это просто не укладывается в голове, что это не инсайдерская информация». Он также отмечает, что ранее участники выигрывали крупные суммы на ставках о релизе продуктов OpenAI и темах в годовом рейтинге Google.

    Регуляторы из Commodity Futures Trading Commission и представители Polymarket отказались от комментариев.

    На фоне скандала конгрессмен-демократ Ричи Торрес внес законопроект, который приравнивает ставки на инсайдерской информации для официальных лиц к запрету на инсайдерскую торговлю акциями для топ-менеджеров и инвесторов. Пока неясно, будет ли этот законопроект вынесен на голосование и принят.

    Некоторые сторонники рынков прогнозов считают инсайдерскую торговлю полезной для общества, поскольку она может сигнализировать о важных событиях. Например, Алекс Ноурасте из Института Катона назвал такую торговлю «функцией, а не ошибкой». Однако эксперты предупреждают, что рынки могут использоваться не только для обогащения, но и для дезинформации противника – например, для создания ложных ожиданий военных операций.

    Недавние исследования армии США предлагают использовать рынки прогнозов для анализа террористической активности и оптимизации распределения ресурсов аналитиков. В целом, по мере увеличения оборотов на рынках предсказаний, растет и внимание к возможностям злоупотреблений, а также усиливается дискуссия о необходимости нового регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении. В Нью-Йорке назначили дату следующего судебного заседания по делу Мадуро на март.

    США смогли захватить Мадуро, несмотря на вооруженную охрану и меры безопасности, а армия Венесуэлы не предприняла эффективных действий для предотвращения этой операции.


    На какую следующую страну нападут США?







    Комментарии (3)
    5 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова ради оружия НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии несколько армейских подразделений уже заменили автоматы Калашникова на оружие западного образца, что связано с переходом на стандарты НАТО.

    Как передает ТАСС, министр обороны Анатолий Носатый сообщил о постепенном отказе молдавской армии от автоматов Калашникова и переходе на вооружение под калибр НАТО.

    «Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия», – заявил Носатый в эфире радио «Молдова 1».

    В этом году молдавское правительство утвердило новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой безопасности страны.

    Предусмотрено увеличение военных расходов до 1% ВВП, а численность вооруженных сил вырастет на 30% и достигнет 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских специалистов.

    Документ также предполагает перевооружение и переход к стандартам ЕС и НАТО, а также укрепление военного сотрудничества с Украиной.

    Против роста военных расходов и милитаризации на фоне экономических трудностей выступает парламентская оппозиция. Усиление оборонного потенциала вызывает обеспокоенность у властей Гагаузии, непризнанного Приднестровья и России, которая продолжает миротворческую миссию на берегах Днестра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии уведомили Россию о денонсации межправительственного соглашения, которое являлось правовой основой для функционирования Русского дома.

    Суд города Комрат осудил бывшего председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии Дмитрия Константинова заочно.

    Комментарии (18)
    6 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку

    Политолог Ткаченко: В Латинской Америке формируется фронда против США

    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    @ Fernando Souza/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США не смогут установить свой диктат в Латинской Америке. Антиамериканскую фронду в регионе может возглавить Бразилия и одобрить другие страны. Они не заинтересованы в нарушении своего стабильного развития, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Администрация президента США пытается конвертировать свой сомнительный подвиг в Венесуэле во что-то глобальное, геополитическое. Именно поэтому Госдеп говорит об американском контроле над всем Западным полушарием», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, что называется, снять информационно-политическую пенку с захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, несмотря на некоторую «хайповость» этих линий, они укладываются в реализацию стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре прошлого года. Но, очевидно, мало кто в мире мог представить, что она будет проводиться в таких формах», – продолжил собеседник.

    «Однако, Трамп пошел на очень большой риск в своей политике в Западном полушарии. Латинская Америка в последние 30 лет привыкла жить в относительном спокойствии. После кризиса 80-х годов она вступила на путь роста. Почти все экономики континента растут. Поэтому, думаю, соседи Венесуэлы не примут попытки Вашингтона нивелировать их с точки зрения дипломатии и суверенитета», – спрогнозировал эксперт.

    «Не исключаю, что в ближайшее время начнется концентрация антиамериканской фронды вокруг Колумбии и Бразилии. Если Бразилиа возглавит движение за защиту Латинской Америки от США, это определит геополитическое состояние региона на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул аналитик.

    «Стоит также иметь в виду, что США готовили события в Венесуэле в течение последних семи лет – подкупами, угрозами, убийствами представителей военной и политической элиты. Поэтому, установить диктат в других странах будет не просто трудно, а практически нереально – несмотря на обилие американских агентов влияния в той же Бразилии. Даже в Венесуэле им вряд ли удастся повторить подобное в ближайшее время», – заметил спикер.

    «Почти 10 тысяч лет человеческой истории показывают, что даже самой сильной империи не удастся установить свой диктат в каком-то глобальном регионе, к которым, безусловно, относится Америка», – резюмировал политолог.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    На какую следующую страну нападут США?







    Комментарии (12)
    6 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Ростех охарактеризовал танки будущего

    Ростех назвал современные танки переходом к машинам будущего

    Ростех охарактеризовал танки будущего
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего, сообщили в «Ростехе».

    Госкорпорация Ростех выпускает несколько типов современных танков, среди которых выделяют Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, передает РИА «Новости». В компании заявили, что защита и бортовые системы этих машин были оперативно усовершенствованы на основе изучения боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что данные танки представляют собой промежуточный этап на пути к перспективной бронетехнике. В будущем планируется полная интеграция танков с автоматизированными системами управления, которые обеспечат взаимодействие с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороной, инженерными и противотанковыми подразделениями.

    «Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки», – отметили в компании.

    В госкорпорации добавили, что несмотря на значительные изменения в защите и тактике применения, танки сохраняют свои классические черты: гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Опыт спецоперации на Украине показывает, что современные танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты «Днепра» получили награды в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.

    Комментарии (10)
    5 января 2026, 20:24 • Новости дня
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа

    Tекст: Денис Тельманов

    Захваченный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро для защиты в суде Нью-Йорка заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее представлявшим интересы Джулиана Ассанжа.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, который долгое время представлял основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Bloomberg. Поллак стал его защитником в уголовном процессе, проходящем в суде Манхэттена.

    Мадуро предстал перед судом Нью-Йорка в понедельник по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Это произошло спустя два дня после того, как он был задержан американскими спецслужбами в Каракасе во время ночного рейда.

    Барри Поллак известен работой по громким делам, в том числе защитой Джулиана Ассанжа в течение многих лет. Ожидается, что он будет представлять интересы Мадуро в ходе разбирательства по предъявленным обвинениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США.

    Возможным условием может стать признание вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия США пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке.

    Комментарии (6)
    6 января 2026, 11:58 • Новости дня
    Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

    Президент Колумбии Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

    Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро
    @ Esteban Vega/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовности к личной встрече с главой США Дональдом Трампом после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угроз военного вмешательства.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резким обращением к Дональду Трампу после громкого задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает The Express.

    В ответ на слова Трампа о возможной военной операции в Колумбии и обвинения в адрес Петро, колумбийский лидер бросил вызов: «Приходи за мной, я тебя жду!»

    Петро подчеркнул: «Не угрожай мне, я подожду тебя здесь, если хочешь. Я не принимаю ни вторжений, ни ракет, ни убийств – только разведданные. Приходи, поговорим лицом к лицу с фактами, а не с ложью». Он также обвинил «политические мафии» Колумбии в гибели 700 тыс. человек и росте неравенства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения операции против него.

    В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула отказ от присутствия американских войск и назвала угрозы Трампа о вторжении не заслуживающими серьезного отношения.

    Задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США показали стремление Трампа к доминированию Америки в западном полушарии.

    На какую следующую страну нападут США?







    Комментарии (5)
    6 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Вашингтон усомнился в праве Дании на Гренландию

    Замглавы аппарата Белого дома Миллер усомнился в праве Дании на Гренландию

    Вашингтон усомнился в праве Дании на Гренландию
    @ Johan Nilsson/TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    «Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чём основаны их территориальные претензии? На чём основано то, что Грендандия – это колония Дании?» – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Миллер подчеркнул, что «Гренландия должна быть частью США», это позволит США «обеспечить безопасность» Арктики. Когда Миллера попросили исключить возможность военных действий для присоединения острова, он заявил, что в этом нет необходимости. По его словам, в Гренландии проживают всего 30 тыс. человек, поэтому применение силы не потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после Второй мировой войны США пытались купить Гренландию у Дании за 100 млн долларов, но получили лишь право на создание авиабазы Туле, которая сейчас называется космической базой Питуффик. Дания после войны пошла на уступки США, чтобы сохранить Гренландию. До этого американцы помогли отделить от нее Исландию, где местные сепаратисты провозгласили независимость под защитой США.

    На какую следующую страну нападут США?







    Комментарии (9)
