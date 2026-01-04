  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА над Москвой
    Протесты в Иране способны погасить США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    The Guardian назвала следующие цели Трампа после Венесуэлы
    Российские дроноводы отправили новогоднюю елку на позиции ВСУ (видео)
    NYT узнала о предложенном США убежище для Мадуро
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    4 января 2026, 16:34 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА над Москвой

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    3 января 2026, 21:41 • Новости дня
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара по складам и казармам операторов беспилотников в Черниговской области была уничтожена известная активистка Лана Черногорская, увлекавшаяся оккультизмом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.

    Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.

    Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.

    При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.

    В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 11:49 • Новости дня
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».

    На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

    По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

    Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

    4 января 2026, 11:25 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России преподнесли украинским военным на передовой необычное новогоднее поздравление в виде дрона с елкой и гирляндой.

    Российские военные передали своим противникам на передовой необычное новогоднее «поздравление», сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Для этого был использован дрон, на который бойцы закрепили вертикально новогоднюю елку, украшенную светящейся гирляндой.

    В сообщении канала отмечается: «Наши бойцы отправили вэсэушникам особенную елку к Новому году. Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир роты подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» младший лейтенант Денис Колесов рассказал, что доставка продовольствия и боеприпасов на передовые позиции осуществляется наземными робототехническими комплексами «Курьер». Эти комплексы могут работать в сложных погодных и боевых условиях.

    4 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Прокуратура на Украине квалифицировала взрыв внедорожника в Киеве как теракт

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из дворов на улице Героев Днепра в Киеве при взрыве внедорожника осколочные ранения получил военнослужащий, прокуратура рассматривает произошедшее как теракт.

    Взрыв внедорожника, произошедший в одном из дворов Киева, был квалифицирован как теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные городской прокуратуры. Инцидент случился во время открытия багажника автомобиля на улице Героев Днепра в Оболонском районе.

    В результате взрыва осколочные ранения получил украинский военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом с автомобилем, не пострадала. Подробности происшествия и возможные причины взрыва пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел взрыв автомобиля.

    4 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Россия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине

    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия потребовала от США и Украины урегулировать вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью американских структур на территории Украины, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

    Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Олег Постников подчеркнул, что Москва до сих пор не получила необходимой реакции, хотя проблема остается актуальной и требует решения, передает РИА «Новости».

    По словам Постникова, Россия продолжает настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность. По его словам, российская сторона продолжает поднимать этот вопрос на различных площадках.

    В октябре постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что специалисты фиксируют наличие разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов по всей Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что американское экспертное сообщество проявляет интерес к теме.

    Ранее российское Министерство обороны обнародовало новые данные о проведении испытаний фармацевтических препаратов на украинском населении и участии USAID в этих программах.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах на Украине и в Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    4 января 2026, 12:59 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.

    Российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в министерстве.

    В сообщении отмечается, что удары были точечными и охватили 156 различных районов, где, по данным российской стороны, находились объекты военной инфраструктуры противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины.

    4 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    На брифинге по итогам встречи советников национальной безопасности европейских стран начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил о согласовании с США документа о поддержке украинской армии.

    «Украина и США провели двустороннюю работу на уровне генеральных штабов и согласовали отдельный военный документ; сегодня аналогичная работа проводится с европейскими коллегами, чтобы согласовать все аспекты мирного соглашения. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов на брифинге», – сообщило агентство Укринформ.

    По словам Гнатова, двусторонняя работа Украины с США на уровне генеральных штабов привела к согласованию военного документа из четырех глав о том, как будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация.

    Также в документе прописано, как будет вестись мониторинг соблюдения соглашений и какой будет реакция в случае нарушения договоренностей, передает ТАСС.

    Гнатов добавил, что такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность «коалиции желающих».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон в начале декабря обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта. ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ. Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%.

    4 января 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» уверенно продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации ВКС России, артиллерии и «Солнцепеков», при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, используя необстрелянные резервы и «мясные штурмы».

    «В подчинение командованию 71 оебр ДШВ ВСУ передан батальон 1 отмбр в качестве штурмовиков. Переданный личный состав вероятно будет задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они добавили, что в район села Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном там «ограниченно-годные мобилизованные без боевого опыта».

    Но это не мешает «Северянам» в Сумском районе продвинуться на восьми участках, в районе Грабовского – на трех и отметить за сутки общее продвижение до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия «Севера» громила выявленные позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    В Харьковской области суровые бои идут по всем направлениям. ВСУ проводят перегруппировку и укрепляют оборонительные рубежи. С помощью БПЛА «Герань» были поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове.

    В районе Старицы за сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках на 400 м. В лесу возле Лимана штурмовики ушли на 500 м вглубь и захватили три опорных пункта ВСУ, а в Волчанских Хуторах продвинулись в восточном направлении на 250 м и закрепились.

    Российские бойцы сообщили, что кроме дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3 отмбр отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом.

    «Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414 обрБпС «Птахи Мадяра», – рассказали они.

    В сводке группы войск отмечено, что за сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 65 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет. «Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области. До этого в Черниговской области Украины расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников ТЦК.

    4 января 2026, 12:12 • Новости дня
    В Киеве взорвался автомобиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице в воскресенье произошел взрыв автомобиля, сообщила Нацполиция.

    «В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие, однако их точное число и состояние не уточняются. На место происшествия направлены полицейские, кинологи, взрывотехники и спасатели.

    В августе неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим.

    3 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Курской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Три украинских беспилотника самолетного типа были сбиты средствами ПВО над Курской областью с 14 до 16 часов по Москве.

    В период с 14.00 до 16.00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщает Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что целью ударов стали именно объекты на территории региона, однако угрозы для мирных жителей и инфраструктуры не было.

    Министерство обороны  отметило продолжение постоянного мониторинга воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минуашую ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем. В частности, беспилотники были уничтожены в четырех районах Ростовской области.


    4 января 2026, 00:24 • Новости дня
    На подлете к Москве за прошедшие сутки уничтожено 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера субботы силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ, направляющихся к столице.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в его последнем за сутки сообщении в Telegram-канале в 23.37.

    Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов, а затем еще шесть БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.

    3 января 2026, 18:10 • Новости дня
    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на вылеты и прилеты

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Калуги на неопределённый срок приостановлен приём и отправка рейсов, что связано с дополнительными мерами для безопасности полетов.

    В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Пассажирам рекомендуется уточнять актуальные данные о рейсах у авиакомпаний и на сайте аэропорта. Ситуация находится под контролем служб гражданской авиации.

    Ранеев субботу аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на выполнение рейсов.

    Накануне Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. В тот же день в Ижевске, Кирове и Нижнекамске вводили ограничения на работу аэропортов.

    4 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших по направлению к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили два летевших к столице дрона.

    «Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Напомним, вечером субботы на подлете к Москве было уничтожено 20 БПЛА, сообщал мэр города Сергей Собянин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в субботу уничтожили за 7,5 часов более 100 дронов над Россией.

    3 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на рейсы

    Tекст: Мария Иванова

    В краснодарском аэропорту Пашковский начали действовать временные ограничения на взлет и посадку самолетов для поддержания безопасности полетов.

    В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

    Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями расписания на сайте аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

    Напомним, накануне Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. В тот же день в Ижевске, Кирове и Нижнекамске вводили ограничения на работу аэропортов.


    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

