  • Новость часаМосква призвала США освободить Мадуро
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атакой на Венесуэлу Трамп попытался добиться политического триумфа
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    Трамп рассказал, как принималось решение атаковать Венесуэлу
    Глава Евросовета поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле»
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    13 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    11 комментариев
    3 января 2026, 19:08 • Новости дня

    Трамп: США построили копию дома Мадуро для подготовки к его похищению

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные соорудили точную копию дома президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что скопированный дом точно повторял находившиеся в оригинале сейфы, лестницы и «сталь повсюду».

    Ранее Трамп сообщил, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    3 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    @ Alexey Maishev/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.

    Комментарии (80)
    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    Комментарии (63)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    Комментарии (26)
    3 января 2026, 13:20 • Новости дня
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы элитного подразделения армии США «Дельта» задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ночной операции, сообщает CBS News со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

    Подразделение «Дельта» занимается выполнением секретных заданий, в том числе борьбой с терроризмом, передает ТАСС. Бойцы этой группы провели ликвидацию лидера запрещенной в России организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, подчеркивает CBS News.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Комментарии (35)
    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Комментарии (4)
    3 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу

    Военный эксперт Рожин: Проблема Венесуэлы в нехватке ударных средств

    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы Венесуэла разместила у себя запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, это значительно повысило бы потенциальную цену атаки для США. Впрочем, Штаты все равно не смогли бы простить республике действия экс-президента страны Уго Чавеса. К такому мнению пришли военный эксперт Борис Рожин и политолог Вадим Трухачев.

    «Основная проблема Венесуэлы заключается в том, что она весьма ограничена в ударных средствах. Если бы она разместила запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, то возможный фактор ударов по авианосной ударной группе и корабельной ударной группе в Карибском бассейне, а также ракетные удары по Пуэрто-Рико и Флориде, нельзя было бы не учитывать. Даже несколько потенциальных «прилетов» по Майами многократно повышали бы ценовую агрессию для США», – рассуждает военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, «опираться лишь на средства ПВО – заведомо проигрышная стратегия». «Особенно против потенциально более сильного воздействия, которое в ходе внезапного взрыва может дезорганизовать единую систему ПВО и создать окно для неограниченных ударов по ключевым центрам государства», – акцентировал он.

    Между тем, политолог Вадим Трухачев напоминает: «В свое время Уго Чавес национализировал там активы американских нефтяных компаний. Естественно, такое ему не простили». «Ещё Джордж Буш-младший пытался решить этот вопрос с помощью переворота в 2002 году. Трамп пытался это сделать в 2019 году. Но Чавес и Мадуро хорошо зачистили армию», – указал он.

    «Есть и идеологический момент. Венесуэла стала лидером антиамериканизма в Латинской Америке. США не собираются терпеть такое бесконечно. И вот Трамп решил действовать», – считает Трухачев.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил атаку на Каракас. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары, направленные против Венесуэлы». На своей странице в социальной сети Truth Social он также указал, что Николас Мадуро вместе с женой был схвачен и вывезен из страны.

    Глава Белого дома также анонсировал специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле. Она назначена на 19.00 мск.

    Тем временем американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.

    В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.

    Газета ВЗГЛЯД приводила известные об атаке данные.

    Комментарии (11)
    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Комментарии (3)
    3 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле

    Медведев о событиях в Венесуэле: Гарантия защиты страны – только ядерный арсенал

    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    «Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Совбеза отметил, что проводимая американцами военная операция проходит в независимой стране, которая не представляла угрозы для США, и назвал такие действия «еще одним блестящим шагом к Нобелю». По мнению Медведева, события в Венесуэле – «отличный пример миротворчества США».

    Медведев также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских государств, назвав происходящее «почти полной тишиной со стороны демократической Европы».

    Он заявил, что Вашингтону следовало бы проявить подобную активность не в Венесуэле, а на Украине. «Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные »украинские животные«, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев предположил, что США могли бы нанести удары по военным базам Украины и задержать руководство страны. По его мнению, это могло бы изменить ситуацию. «Может, пора уже, дядя Сэм?» – добавил он.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле.

    Комментарии (29)
    3 января 2026, 15:35 • Новости дня
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме»
    @ Fernando Vergara/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в «наркоторроризме».

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что в скором времени супруги предстанут перед судом, передает ТАСС.

    «Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала Бонди в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро.

    Комментарии (36)
    3 января 2026, 17:01 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу

    Американист Дудаков: Атака США на Венесуэлу может отразиться на России

    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, судя по всему, надеется, что операцией в Венесуэле ему удастся сменить режим в Каракасе. Однако ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает негативные последствия для самого Вашингтона и дестабилизацию всего региона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году. В целом мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – указал американист Малек Дудаков.

    По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

    При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он.

    «Кроме того, высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию. В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист.

    «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая сами США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

    Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

    Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – заключил Дудаков.

    Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и его жене предъявлены обвинения. «Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Мадуро был захвачен силами спецназа «Дельта» после военной операции США на территории Венесуэлы. По словам госсекретаря Марка Рубио, атака служила прикрытием именно для ареста действующего главы республики.

    События вызвали негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле.

    Российский МИД также выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    В числе осудивших атаку также числится Белоруссия, Мексика, Турция, Куба и Иран.

    Газета ВЗГЛЯД ранее описывала события минувшей ночи, а также указывала, что атака на республику может обернуться для Штатов непредсказуемыми последствиями.

    Комментарии (9)
    3 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    Мадуро объявил режим ЧП в Венесуэле после атаки США
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение, а вооружённые силы приведены в готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США, указ подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения по всей стране из-за военной агрессии США, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто, опубликовав соответствующее заявление правительства Боливарианской Республики.

    В официальном тексте указано: «Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии».

    Власти Венесуэлы заявили, что вооруженные силы развернуты для обеспечения суверенитета и мира. Также отмечается, что в соответствии с 51-й статьей Устава ООН страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    В столице Венесуэлы прогремели семь взрывов.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в ООН после ракетного удара по Каракасу.

    Комментарии (8)
    3 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу

    Политолог Лукьянов: Трампу нужно было быстрое и эффектное свержение Мадуро

    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Олег Исайченко

    Трампу было необходимо быстрое свержение Николаса Мадуро. При этом проблема республики заключается в территориальной отдаленности тех стран, которые могли бы ей помочь в сложившейся ситуации, сказал политолог Федор Лукьянов.

    «Дональд Трамп принял решение, что настойчивые напоминания о доктрине Монро как основополагающем принципе американской политики – не пустые слова. «Бесконечные войны», против которых он страстно выступал, находя отклик в своем избирательном ядре, не относятся к «заднему двору», где порядок должен быть установлен всеми средствами. И именно американский порядок. Многополярный мир в прочтении Трампа», – пишет политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, главе Белого дома было необходимо «быстрое и эффектное свержение Мадуро и установление управляемого режима во главе с нобелевской дамой-лауреатом или кем-то из ее соратников».

    «Если это произойдет без особых издержек, Латинская Америка, где и так происходит правая проамериканская флуктуация, сильно притихнет к частичному альтернативному поиску. Для Трампа важны выборы в Бразилии осенью – очень хочется убрать Лулу да Силва и помочь прийти к власти единомышленника Жаира Болсонару», – считает аналитик.

    Что касается непосредственно Венесуэлы – она «очень далеко от стран, которые могли бы оказать ей более или менее действенную помощь». «Речь идет о России и Китае. Так что подход в духе «сферы общего» будет проверен в действии – чья сфера, тот и влияет. Или нет», – рассуждает политолог.

    «Если силой тех или иных обстоятельств Трампу не удастся достичь своих целей, это станет ударом по его престижу. Сейчас это ему очень некстати – начало года промежуточных выборов, да и вообще «победный марш» замедлился к концу 2025 года», – акцентировал Лукьянов, выразив уверенность в том, что демократы «будут костерить за все» главу Белого дома.

    В заключении он высказал гипотезу, согласно которой «без человеческого фактора, то есть взаимодействия с, как минимум, частью военной верхушки Венесуэлы, тут не обошлось». «Решили не ждать, пока все осыплется само, а деятельно поучаствовать. Как говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть», – резюмировал он.

    Ранее замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления», Заявление прозвучало на фоне сообщений американского лидера Дональда Трампа о том, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

    В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли, что удары американских вооруженных сил по целям в Венесуэле стали операцией прикрытия задержания президента страны Николаса Мадуро.

    По словам сенатора, Рубио заявил, что Мадуро был арестован представителями США с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Ли также отметил, что военная операция минувшей ночью «обеспечивала безопасность сотрудников, исполнявших ордер на арест Мадуро».

    На этом фоне российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    Моралес подчеркнул необходимость поддержать народ республики и выразил уверенность, что международное сообщество должно выступить против подобных внешних вмешательств. По мнению экс-президента, такие действия подрывают основы международного права и создают опасный прецедент для других государств региона.

    Напомним, в ночь на субботу в Каракасе прогремели семь взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. В документе говорится, что режим вводится «с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе». Также акцентируется, что «вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии». Газета ВЗГЛЯД описывала события минувшей ночи.

    Комментарии (3)
    3 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США

    NYT: Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро остается неизвестным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в венесуэльских правительственных кругах.

    Информация о его местоположении не раскрывается на фоне произошедших ночью атак, сообщает NYT, передает ТАСС.

    По словам двух собеседников издания, часть лиц из ближайшего окружения Мадуро находится в безопасности. Они уточнили, что поддерживали контакт с этими людьми после начала инцидентов в Каракасе.

    Телеканал NBC News сообщает, что территория вокруг президентского дворца Мирафлорес в столице страны сейчас тщательно охраняется венесуэльскими военными. В районах, примыкающих к резиденции, дежурят сотрудники президентской гвардии и солдаты.

    Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 13:08 • Новости дня
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    @ IMAGO/Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что операция вооружённых сил США в Венесуэле, предусматривавшая захват президента Николаса Мадуро, была тщательно подготовлена и завершилась успешно.

    Операция вооружённых сил США в Венесуэле, включая захват президента Николаса Мадуро, была заранее хорошо подготовлена и реализована на высшем уровне, передает ТАСС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии изданию The New York Times. «Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», – отметил американский лидер.

    Дональд Трамп подчеркнул, что операция стала результатом скоординированных действий и эффективного взаимодействия внутри армии и специальных служб. При этом он не уточнил, обсуждалась ли она с Конгрессом США, пообещав раскрыть детали на специальной пресс-конференции.

    Ожидается, что брифинг по этому вопросу пройдет сегодня в 19.00 по московскому времени. На нем Трамп планирует ответить на наиболее острые вопросы и рассказать о возможных дальнейших шагах Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США.

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Президент США Дональд Трамп заявил об успешных ударах по Венесуэле, а также о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе из страны.

    Комментарии (26)
    3 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    Fox News: Венесуэла сначала не заметила удары США по стране
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые удары США по территории Венесуэлы остались без ответа со стороны средств ПВО страны из-за вероятного отключения систем реагирования, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий.

    Венесуэла, вероятно, не заметила первые удары США из-за отключённых систем реагирования, сообщает передает РИА «Новости». По анализу видеозаписей с места событий, средства ПВО страны не открывали ответного огня, а на земле фиксировались только взрывы.

    Обозреватель телеканала Fox News заявил: «Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнём: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет «земля-воздух» или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически «слепа» к этим ударам». Этот вывод основан на ранних кадрах, где отсутствуют признаки организованного противодействия.

    Журналисты Fox News считают, что это может говорить об отключении или временном выводе из строя систем раннего предупреждения в Венесуэле. Подробности о причинах этих сбоев пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Комментарии (2)
    Главное
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Каллас назвала Мадуро «недостаточно легитимным» президентом
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    Глава «Яд Вашем» отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Перейти в раздел

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Перейти в раздел

    Атакой на Венесуэлу Трамп попытался добиться политического триумфа

    США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро. Ему уже предъявлены обвинения, по которым в случае признания вины ему грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации