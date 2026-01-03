Журналист сообщил о повреждении связи и перебоях в электричестве Каракаса

Tекст: Ольга Иванова

В результате ударов по Каракасу и его пригородам были повреждены вышки связи, возникли перебои с электроснабжением, передает ТАСС со ссылкой на прямой эфир турецкого телеканала Sozeu. Об этом рассказал работающий в Каракасе журналист Мустафа Оздемир.

По его словам, «в ходе ударов были повреждены вышки связи, потому сейчас со связью проблемы. Также в различных районах столицы происходят массовые отключения электричества. В самом городе и окрестностях ударам подверглись как минимум четыре района. По поступающим сведениям, это военный комплекс Фуэртэ-Тиуна, районы Лас-Аджунтас, 23 января, а также Ла-Гуайра на побережье Карибского моря».

Журналист отметил, что массовой паники на улицах не наблюдается – жители Каракаса предпочитают укрываться в домах, хотя и крайне напуганы происходящим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.