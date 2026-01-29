Штрафы за нарушения при выдаче сим-карт ввели в России

В России ввели штрафы операторам за нарушения при выдаче сим-карт

Tекст: Вера Басилая

В России ужесточили ответственность для операторов связи за нарушения при оформлении сим-карт, передает РИА «Новости».

Согласно новым поправкам в законодательство, теперь операторы обязаны тщательно проверять информацию об абонентах, учитывать наличие самозапрета на подключение номеров и следить за общим числом активных номеров у одного физического лица. Максимально разрешенное количество мобильных номеров для одного человека по-прежнему составляет двадцать.

Если оператор не проверил достоверность сведений об абоненте или превысил установленный лимит номеров, ему грозят серьезные штрафы. Для должностных лиц в таких случаях сумма штрафа составит от 30 до 50 тыс. рублей, для компаний – от 300 до 500 тыс. рублей.

Штрафы такого же размера предусмотрены и за подключение новых сим-карт абоненту, если у него уже есть установленный лимит или действует самозапрет на оформление новых номеров. Новые правила вступили в силу в этом году и уже действуют по всей стране.

Ранее российские операторы связи начали блокировать сим-карты абонентов, если на одного человека зарегистрировано более 20 номеров.

С 1 сентября в России введена уголовная ответственность за незаконную передачу SIM-карт.