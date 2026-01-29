Калужский автозавод вернулся к штатному режиму после пожара

ЛДПР предложила исключить выходные из числа дней отпуска

Депутаты ЛДПР предложили исключить выходные из числа дней отпуска

Tекст: Вера Басилая

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не учитывать выходные дни при расчете ежегодного оплачиваемого отпуска, передает ТАСС.

Документ подготовлен группой депутатов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, и его планируется официально внести 29 января.

«Если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно», – заявил Слуцкий.

Согласно инициативе, предлагается скорректировать ст. 120 Трудового кодекса, установив, что ежегодный отпуск в 28 календарных дней будет рассчитываться без учета выходных. Сейчас отпуск традиционно включает в себя и субботу с воскресеньем, что, по мнению авторов документа, несправедливо по отношению к работникам.

Слуцкий подчеркнул, что законопроект не увеличит общее время отдыха, но восстановит справедливость. По его словам, отпуск – важная часть баланса между работой и личной жизнью, способная положительно повлиять на сотрудников и экономику страны в целом.

Ранее в Общественной палате предложили разрешить работающим бабушкам и отцам брать отпуск по уходу за ребенком одновременно с отпуском по беременности и родам у мамы.