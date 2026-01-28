Греф заявил о сохранении сберкнижек до последнего клиента

Греф: Сбер будет работать со сберкнижками до последнего клиента

Tекст: Дарья Григоренко

Он признал, что несмотря на устаревший формат, многие клиенты по-прежнему предпочитают этот инструмент, передает ТАСС.

Греф рассказал, что попытка отказаться от сберкнижек вызвала шквал обращений от граждан, а также возмущение среди руководства Банка России. «Где сберкнижки, верните», – потребовал тогдашний глава регулятора Сергей Игнатьев, посетив один из офисов Сбербанка.

Глава Сбербанка подчеркнул, что решения, затрагивающие клиентов, должны приниматься с учетом их интересов, даже если это неудобно для банка. Он отметил, что после возвращения сберкнижек ситуация стабилизировалась, и у многих клиентов сохраняется к ним доверие.

Греф добавил, что востребованность сберкнижек ежегодно снижается, однако они останутся в обращении до тех пор, пока будут нужны хотя бы одному клиенту.

В декабре глава Сбербанка Герман Греф в рамках «Дня инвестора» сообщил, что в следующем году ожидается скромный рост российской экономики на уровне около 1%, при этом к концу 2026 года ключевая ставка может составить 12%.