Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью

Экс-глава Гагаузии Влах заявила о подготовке Санду плана по Приднестровью

Tекст: Вера Басилая

Власти Молдавии разрабатывают план по урегулированию ситуации в Приднестровье без публичного обсуждения, что вызывает обеспокоенность в обществе, передает РИА «Новости». Об этом заявила бывший глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

По ее словам, чем больше секретности в действиях правительства, тем больше вопросов возникает у граждан.

Влах считает, что речь идет о вопросе исключительной общественной значимости, поэтому власти должны начать открытую коммуникацию уже на ранней стадии обсуждения. По мнению политика, без этого существует риск столкнуться с негативной реакцией общества на итоги работы правительства. Она отметила, что эффективное решение приднестровской проблемы возможно только при широком международном консенсусе.

Политик также обратила внимание на необходимость прояснения степени участия представителей Тирасполя и круга внешних партнеров, с которыми обсуждается этот план. Влах задала ряд принципиальных вопросов, в том числе о возможном вынесении решения на референдум, необходимости изменений в конституцию и влиянии процесса на будущие мандаты руководства республики.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, а Евросоюз и США выступают наблюдателями. Последняя встреча министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошла осенью 2019 года в Братиславе.

Ранее режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья был продлен до 15 февраля из-за перебоев в поставках газа.

Министр иностранных дел Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в СНГ.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией, но большинство граждан выступают против, хотя дискуссии об идее унионизма усиливаются.