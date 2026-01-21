Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Актер Колокольников рассказал о травме на съемках фильма «Левша»
Актер Колокольников сорвал спину при падении с лошади на съемках фильма «Левша»
Актер Юрий Колокольников рассказал, что получил травму спины на съемках фильма «Левша».
На премьере картины актер признался, что многие трюки исполнял самостоятельно, несмотря на наличие команды каскадеров. По его словам, одна из опасных сцен закончилась падением с лошади вместе с коллегой Евгением Федотовым, после чего Колокольников «сорвал себе поясницу», передает Газета.Ru.
Актер отметил, что съемочный процесс насыщен неожиданными ситуациями: «Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», – рассказал Колокольников.
После напряженных и травмоопасных съемок актер предпочитает отдыхать максимально расслабленно – он любит проводить отпуск, ничего не делая, просто лежа под солнцем.
Также на премьере «Левши» актер прокомментировал свою номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Колокольников признался, что номинация польстила ему, однако его самооценка не зависит от наград, так как он «и без премий уважает и любит себя».
Ранее премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».