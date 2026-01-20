Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Антарктические пингвины используют стратегию микросна, засыпая примерно на четыре секунды до 10 тыс. раз в сутки, что в сумме дает около 11 часов отдыха, сообщил орнитолог 70-й Российской антарктической экспедиции Юрий Мизин.
Большинство пингвинов предпочитают спать стоя, засыпая до 10 тыс. раз в сутки примерно на четыре секунды, сообщает ТАСС со ссылкой на орнитолога 70-й Российской антарктической экспедиции Юрия Мизина. Он рассказал о результатах исследования по случаю отмечаемого во вторник Международного дня осведомленности о пингвинах.
По его словам, в сумме это дает около 11 часов сна в день. Такой режим особенно важен во время гнездования, когда птицам нужно одновременно охранять кладку, следить за соседями и быть готовыми к появлению хищников.
Мизин также рассказал, что пингвины не летают, но способны развивать под водой скорость до 36 км/ч, нырять на глубину до 500 метров и задерживать дыхание до 20 минут. Их перья образуют плотный «термокостюм» с 30 перьями на каждый квадратный сантиметр, что помогает сохранять тепло даже в суровых условиях Антарктиды.
Во время трехнедельной линьки пингвины остаются на суше, а императорские пингвины считаются единственными теплокровными животными, выводящими потомство в разгар полярной зимы. Самцы этих птиц высиживают яйца два месяца, стоят на морозе до минус 50 градусов, теряя половину веса, пока самки добывают еду. Подросших птенцов объединяют в «детские сады», за которыми присматривают молодые, еще не размножавшиеся пингвины.
Особое внимание ученый уделил температуре ступней антарктических пингвинов – она составляет около 4 градусов. Это способствует сохранению тепла и позволяет свободно передвигаться по льду. Такой эффект достигается благодаря принципу обратного оттока: горячая артериальная кровь отдает свое тепло венозной, что предотвращает замерзание лап.
Как писала газета ВЗГЛЯД, День осведомленности о пингвинах был учрежден энтузиастами-зоологами в начале 2000-х годов для привлечения внимания к сохранению этих птиц и их среды обитания.
Ранее ученые установили, что аммиак, выделяемый пометом десятков тысяч пингвинов в Антарктиде, способствует образованию облаков, которые отражают солнечный свет и охлаждают континент.