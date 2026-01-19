Потерпевшими по делу о взрыве в центре МВД в Коми признали более 30 человек

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале, по версии следствия, начальник центра нарушил правила безопасности, разрешив проведение занятия в актовом зале, где шли ремонтные работы и находились легковоспламеняющиеся и строительные материалы. Во время учебного семинара преподаватель активировал учебно-имитационную гранату. После этого в помещении произошел хлопок и начался пожар, в результате чего пострадали слушатели центра.

«К настоящему времени от ожогов и отравления угарным газом скончалась одна из потерпевших. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек», – говорится в сообщении.

Ранее власти Коми сообщили о смерти одной из пострадавших и увеличении числа пострадавших до 24 человек после взрыва в учебном центре МВД.

Напомним, руководитель центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой.

Взрыв светошумовой гранаты произошел 15 января в здании центра профессиональной подготовки МВД в Эжвинском районе Сыктывкара.