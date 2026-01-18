  • Новость часаСамолет Сочи – Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    18 января 2026, 10:16 • Новости дня

    Москвичам рассказали о погоде в Крещенскую ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха в Крещенскую ночь в Москве опустится до минус 9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В Крещенскую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус 9 градусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    Тишковец уточнил: «На Крещение, под влиянием теплого атмосферного фронта прогнозируется пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду». По данным синоптика, по области ночью ожидается от минус 6 до минус 11, а днем в столице температура составит от минус 3 до минус 6, в Подмосковье – от минус 2 до минус 7.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают Крещенский сочельник.

    Врач Карпенко предупредил о риске заболеваний при купании в проруби.

    Онищенко назвал алкоголь запрещенным напитком во время Крещенских купаний.

    17 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь его профессионального праздника, который в этом году отмечается впервые. Текст зачитал первый заместитель руководителя fдминистрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре «Россия».

    Президент России Владимир Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником, который теперь отмечается в стране 17 января, сообщает ТАСС. Поздравительное послание президента было зачитано Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента, на церемонии награждения представителей культурного сообщества в Национальном центре «Россия».

    В своем обращении Путин подчеркнул: «Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России», и отметил символичность выбранной даты, приуроченной ко дню рождения Константина Станиславского. Президент добавил, что артисты, посвятившие себя театру, кино, эстраде и цирку, вносят значительный вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия страны и передают традиции служения народу из поколения в поколение.

    Глава государства выразил уверенность, что новый праздник станет заметным событием среди культурных торжеств России и обретет собственные традиции. «Мы всегда будем помнить наших замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях», – подчеркнул Путин в своем послании.

    Особые слова признательности были адресованы артистам, которые сегодня поддерживают российских военнослужащих во время спецоперации. «И, конечно, особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев», – добавил глава государства.

    Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который отмечают в субботу, 17 января, в Национальном центре «Россия».

    17 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде

    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилые люди, продающие квартиры, стали использовать аргумент недееспособности для оспаривания уже завершенных сделок, что увеличивает риски для покупателей, отмечают СМИ.

    После решения Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной пожилые продавцы квартир в России начали применять новую схему для расторжения сделок, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал Mash.

    Теперь вместо ссылок на давление или обман они обращаются к статье 177 Гражданского кодекса России, утверждая, что не осознавали свои действия из-за проблем с головой.

    Mash приводит пример, когда в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., которая оформила ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, Ольга предоставила справку о дееспособности, но позже заявила, что деньги отдала мошенникам, а после решения по делу Лурье и Долиной стала настаивать на своей невменяемости в момент сделки.

    Юристы считают, что этот аргумент слабее прежних, однако он представляет серьезную угрозу для покупателей. Если суд примет справку о невменяемости продавца, новые владельцы могут потерять и квартиру, и деньги.

    Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной.

    А юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 12:01 • Новости дня
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Жители Гренландии все чаще выступают с резкой критикой датского управления островом, заявляя о десятилетиях системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социального неблагополучия.

    Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен – узнала, что не сможет иметь детей, лишь во взрослом возрасте. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о наличии которой она не знала. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

    «Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

    Несмотря на то что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор. В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

    Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

    «Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

    По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого «эксперимента с маленькими датчанами», в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.

    На фоне возобновившегося интереса США к острову, включая заявления Дональда Трампа о возможности его покупки, власти Дании настаивают, что «Гренландия не продается». Однако сами гренландцы утверждают, что этот лозунг не отражает реального положения дел, поскольку ключевые решения по-прежнему принимаются в Копенгагене.

    По словам жителей, отсутствие политической автономии сопровождается тяжелой социально-экономической ситуацией. Многие живут в ветхом государственном жилье с плесенью и плохой теплоизоляцией, а высокие цены и низкие доходы не оставляют шансов на улучшение качества жизни. Особенно остро проблема проявляется в рыболовстве – главной отрасли экономики острова. Местные рыбаки утверждают, что выполняют тяжелую и опасную работу, тогда как основная прибыль уходит датским компаниям и зарубежным переработчикам.

    Социальные последствия, по словам гренландцев, выражаются в высоком уровне алкоголизма, наркозависимости и насилия. Остров также имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

    Несмотря на это, жители подчеркивают, что не рассматривают США как альтернативного «владельца» острова. Их главная цель – независимость и право самостоятельно решать свою судьбу.

    «Речь не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», – подчеркнула Петерсен.

    По мнению многих гренландцев, нынешняя система управления островом себя исчерпала, а обсуждение его будущего без участия самих жителей лишь усугубляет накопившееся недоверие и травмы.

    Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    17 января 2026, 16:11 • Новости дня
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На церемонии прощания с Игорем Золотовицким в Москве Иван Ургант рассказал, что артист часто использовал слово «роскошно» в самых разных жизненных ситуациях.

    Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким поделился воспоминаниями о нем, передает РИА «Новости».

    Ургант рассказал, что у Золотовицкого было любимое слово, которым он пользовался в любых жизненных ситуациях.

    «Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: «Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?». Игорь скажет одно слово: «Роскошно». Игорь, мы тебя очень любим, очень», – сказал Ургант.

    Ургант отметил, что Золотовицкий всегда умел поддержать своих коллег и учеников в трудные моменты, находя нужные слова и помогая им ощущать радость жизни даже в тяжелых ситуациях. Он назвал Золотовицкого настоящим другом для всех присутствующих на церемонии.

    Ведущий подчеркнул, что Золотовицкий излучал доброту, юмор и был источником радости для окружающих. По словам Урганта, никто никогда не обижался на него, а его появление всегда было настоящим праздником.

    Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким прошло в МХТ имени Чехова.

    Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет.

    17 января 2026, 16:35 • Новости дня
    Глава российских католиков отказался осудить гонения на православных

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци не поставил подпись под заявлением Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК), посвященным защите гонимых христиан.

    Заявление было опубликовано ХМКК в четверг на официальном сайте организации, передает РИА «Новости». В документе осуждается использование религии в политических целях и указывается, что подобные практики, по мнению авторов, имеют место на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и ряде других стран. Комитет также подчеркнул, что традиционно выступает в защиту прав христиан разных конфессий – православных, католиков и протестантов. При этом в списке подписантов отсутствует имя архиепископа Пецци, который является одним из сопредседателей ХМКК.

    Источник в Русской православной церкви отметил, что отсутствие подписи вызывает недоумение. «Действительно, архиепископ Павел Пецци не подписал заявление, и это вызывает вопросы. Потому что, во-первых, в тексте упомянуты католические верующие – как те, в защиту кого, в том числе, выступает ХМКК. Во-вторых, известно, что в других регионах мира, где присутствует не менее чувствительная повестка, представители католической церкви нередко очень активно выступают в поддержку благих инициатив, продиктованных ответственностью христиан перед Богом. А в данном случае мы этого не видим», – сказал собеседник агентства.

    В то же время в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве пояснили позицию главы католиков России. Генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов заявил РИА Новости, что отказ от подписи связан с внутренними каноническими ограничениями. «Владыка (архиепископ Павел Пецци – ред.) ответил, что хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран», – подчеркнул он.

    Христианский межконфессиональный консультативный комитет был создан в 1993 году и считается крупнейшей межхристианской диалоговой площадкой в Евразии. Согласно информации на сайте ХМКК, сопредседателями совета являются представители Русской православной церкви, одной из протестантских конфессий (на ротационной основе) и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

    При этом источник РИА Новости напомнил о позиции отдельных иерархов католической церкви в других странах. В частности, он указал на позицию главы католиков латинского обряда на Украине – архиепископа Львовского Мечислава Мокшицкого, который ранее поддержал закон, допускающий запрет канонической Украинской православной церкви, и тем самым фактически выступил в поддержку гонений против нее.

    Напомним, в сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет запретить деятельность УПЦ. Документ был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, несмотря на то, что Украинская православная церковь являлась одной из его основательниц. В состав ВСЦиРО, согласно данным на его сайте, входят, в том числе, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

    Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств. Она объяснила свою позицию рейдами на церкви и задержаниями священников.

    Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничения свободы вероисповедания для Украинской православной церкви на Украине.

    17 января 2026, 14:20 • Новости дня
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средняя температура в России за последние 50 лет изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус, заявил климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    По его словам, средняя температура в России за последние полвека изменилась сильнее, чем в остальном мире, сообщает РИА «Новости». Кокорин отметил, что изменение температуры в России составило плюс 2,5 градуса, тогда как в мире этот показатель не превышает плюс 1,5 градуса. Он подчеркнул: «В России изменение средней температуры чуть больше, чем в остальном мире. Если у нас +2,5 градуса, то по всему миру чуть меньше +1,5».

    Эксперт объяснил, что одной из причин ускоренного роста температуры является значительная доля Арктики на территории страны, где климатические изменения проявляются особенно заметно. Кроме того, Кокорин отметил, что «лишнее» тепло от усиления парникового эффекта в основном уходит в океан, поэтому рост температуры над сушей, включая Россию, оказывается более выраженным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Кокорин заявил, что за последние пятьдесят лет в России существенно изменился климат. Метеорологи ЕС назвали прошедший год третьим по жаре в истории наблюдений. В США приняли решение закрыть центр атмосферных исследований из-за обвинений в «климатическом паникерстве».

    17 января 2026, 17:15 • Новости дня
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    Западная Европа намерена поддерживать Украину и готовится к войне с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами партии ФИДЕС, что заседания лидеров Евросоюза стали напоминать военные советы, на которых обсуждают, как победить Россию, передает ТАСС.

    «В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», – подчеркнул Орбан. По его словам, ЕС обсуждает выделение Украине новых военных кредитов и ассигнований на восстановление, в том числе беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах и еще 800 млрд долларов на 10 лет.

    Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счет репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. Орбан отметил, что США уже отказались от финансовой поддержки Украины, а ЕС теперь пытается переложить расходы на своих граждан, хотя собственных средств у объединения нет. Он предупредил, что в случае невозможности погасить кредиты, европейские банки заберут деньги у европейцев. Орбан добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны.

    Премьер-министр напомнил о ситуации перед Первой и Второй мировыми войнами и заявил, что война «совсем рядом», поскольку ее физическое пространство находится в соседней стране.

    Орбан пообещал, что в случае победы ФИДЕС на выборах Венгрия не будет втянута в конфликт и не поддержит планы ЕС по Украине. Также он заверил, что его правительство сделает все возможное для сохранения нейтралитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что победы Киева над Россией не будет и Украина не получит репараций от Москвы.

    Также Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом.

    Еще 6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    17 января 2026, 14:55 • Новости дня
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер, известный резкой критикой властей страны пребывания, провел 15 января строго засекреченную встречу с представителями местных радикальных организаций и призвал к активизации до «иранизации» антиправительственных акций, сообщила телекомпания «Имеди» в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Телекомпания назвала имена восьми участников встречи с грузинской стороны, все они отличаются радикализмом.

    По данным телекомпании, Фишер говорил о необходимости большей активности радикальных акций», а также отмечал, что «массовость будет обеспечена в случае жертв» и приводил в пример ситуацию в Иране.

    По данным «Имеди», посол обещал дальнейшее финансирование и сказал, что в этом плане будет контактировать с одним из участников встречи Лукой Мишвеладзе.

    Между тем, посол Фишер опроверг сообщения «Имеди» о том, что во время встречи с молодежными активистами он говорил об «иранизации процессов». При этом дипломат подтвердил сам факт встречи.

    Ранее 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над гражданами Грузии, задержаны в результате спецоперации в пятницу в стране.

    17 января 2026, 13:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В порту Бриндизи в Италии был арестован сухогруз с грузом металлического сырья, прибывший из российских территориальных вод, из-за подозрений в нарушении санкций.

    Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод с грузом в 33 тыс. тонн черных металлов, передает РИА «Новости». Как уточнили в ведомстве, судно было задержано на основании регламента ЕС №833/2014, запрещающего экспорт и импорт определённых товаров и последующие пакеты санкций, принятые в связи с конфликтом на Украине.

    Впоследствии выяснилось, что автоматизированные таможенные системы выбрали его декларацию для проверки из-за происхождения груза.

    В ходе совместных проверок были обнаружены подделки и искажения в судовой документации, в том числе касающиеся остановок и операций по погрузке. Анализ документов и данных электронной навигационной системы подтвердил, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября и осуществляло запрещённые санкциями ЕС операции.

    Кроме того, было установлено, что Автоматическая идентификационная система судна была отключена при приближении к Новороссийску, что, по мнению правоохранителей, делалось для сокрытия маршрута и уклонения от контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее предприниматели Италии заявили, что страна может потерять примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию.

    В отношении России сейчас действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже одобрил 19 пакетов санкций. Сейчас Италия занимает десятое место в рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД по итогам декабря.

    17 января 2026, 11:25 • Новости дня
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами в Киеве мэр столицы Украины Виталий Кличко вновь обратился к жителям с просьбой выехать из города.

    Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз обратился к киевлянам с просьбой покинуть город из-за энергокризиса, передает ТАСС. Он отметил, что подобная мера позволит снизить нагрузку на инфраструктуру столицы и поможет легче пережить сложную зиму.

    В интервью агентству Reuters Кличко подчеркнул: «Эта зима будет трудной, но мы делаем все возможное и невозможное». Он отметил, что повторяет свой призыв к жителям покинуть Киев, если у них есть такая возможность.

    По словам очевидцев, в городе электричество подают лишь на два-три часа в сутки, а отопление и водоснабжение работают с перебоями. Украинские СМИ сообщают о частичном закрытии магазинов и длинных очередях около супермаркетов, которые пока продолжают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии, при нужде в 1 700 мегаватт для работы коммунальных служб для 3,6 млн жителей, и некоторые люди до 18–20 часов в сутки проводят без централизованного электроснабжения.

    Сейчас в Киеве уже пятые сутки подряд действуют аварийные отключения света и в многоэтажных домах лопаются трубы отопления.

    Ситуацию усугубляет обострение отношений между Кличко и Зеленским на фоне энергетического кризиса. Напомним, что 9 января Кличко уже призывал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

    17 января 2026, 16:41 • Новости дня
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Андрей Резчиков

    Спутниковая система «Рассвет» изменит систему управления войсками, а спутники дистанционного зондирования «Зоркий» сделают более совершенной ориентацию для российских высокоточных ударных систем, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о сроках начала серийного производства «Зоркого» и о численности спутниковой системы «Рассвет».

    «Спутниковая группировка «Рассвет» в первую очередь будет решать военные задачи – обеспечивать связью российские войска. Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, с помощью «Рассвета» можно будет обеспечить доступ в интернет в отдельных частях России, установить дополнительную связь с гражданскими судами. Эта система повысит устойчивость связи и навигации, особенно в Арктике, если спутники будут выведены на соответствующую орбиту.

    «Пока это будут ограниченные возможности по сравнению со «Старлинком», но все равно для нас это мощнейший прорыв, потому что наша система должна будет превзойти британскую аналогичную OneWeb, которая уже развернута, но способна обслуживать только корпоративных клиентов, либо какие-то крупные армейские подразделения типа бригады», – добавил спикер.

    О том, что в этом году в России будет произведено 200 тыс. терминалов широкополосной спутниковой связи для управления беспилотниками, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Это российский аналог системы спутникового интернета Starlink компании Илона Маска SpaceX. «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развернута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – уточнил глава Роскосмоса.

    В начале прошлого лета сообщалось о планах России запустить до 2030 года 886 низкоорбитальных спутников национальной низкоорбитальной группировки широкополосной связи «Рассвет» компании «Бюро 1440».

    Серийное развертывание этих спутников будет происходить постепенно. В ходе первого этапа будет запущено 300 спутников «Рассвет», остальные аппараты начнут выводить на орбиту в ходе второго этапа.

    Кроме того, Баканов рассказал о старте в этом году серийного производства спутника дистанционного зондирования «Зоркий». Накануне на выставке бесплотного гражданского транспорта, развернутой в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена, Баканов показал «Зоркого» президенту России Владимиру Путину. После осмотра выставки глава государства провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем.

    Как подчеркивает Кнутов, с помощью цифровых карт со спутников «Зоркий» «можно будет прокладывать маршруты для беспилотников и крылатых ракет».

    «Цифровая карта – это фактически средство ориентации для российских высокоточных ударных систем. Навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS или «Галилео» можно заглушить с помощью помех, поэтому сегодня ставка делается на ориентацию с помощью видеоизображения по цифровым картам. Эта система не зависит от навигационных спутников», – пояснил собеседник.

    17 января 2026, 13:32 • Новости дня
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Согласно новому постановлению правительства России, экстренная медицинская помощь должна прибывать к пациенту не позднее 20 минут после вызова.

    Бригада скорой помощи в России обязана прибывать к пациенту в течение 20 минут после поступления вызова, передает . Это требование закреплено в новом постановлении правительства, с которым ознакомились журналисты РИА «Новости». В документе говорится, что установленный норматив касается оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме.

    В постановлении также отмечается, что в территориальных программах государственных гарантий допускается корректировка времени прибытия бригады. Она должна быть обоснована особенностями транспортной доступности, плотностью населения, а также климатическими и географическими условиями конкретного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

    До этого Кабмин обновил список болезней для бесплатной медицинской помощи. Также правительство России расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, включив в него болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

    17 января 2026, 16:57 • Новости дня
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном центре «Россия» прошли торжества, посвященные новому профессиональному празднику – Дню артиста, приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей. В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе званий Народных и Заслуженных артистов России.

    Торжество, посвященное старту года празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, прошло в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В субботу впервые в стране отмечают новый профессиональный праздник – День артиста, учрежденный по предложению народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения Константина Станиславского, реформатора русского театра.

    В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе артистам театра, кино, эстрады и цирка. Всего в рамках мероприятия были награждены 23 деятеля культуры.

    Почетного звания «Народный артист РФ» удостоились: артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Максим Аверин, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, артистка, советник генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Российского фонда культуры Анна Михалкова.

    Почетное звание «Заслуженный артист РФ» получили: артист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Артем Дырул, директор-распорядитель Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артист Малого театра России Дмитрий Зеничев, артистка балета Большого театра России Анастасия Сташкевич, артист Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Пауль Суссь.

    Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получила профессор ВГИКа имени С. А. Герасимова Зоя Дзюбло.

    Благодарность Президента России была объявлена артистке Московского Губернского драматического театра Карине Андоленко, концертмейстерам камерного оркестра «Вивальди-оркестр» Лилии Смбулян и Светлане Федоровой.

    Орденами «За заслуги в культуре и искусстве» были удостоены: артист Государственного театра наций Виктор Вержбицкий, главный режиссер структурного подразделения «Московский драматический театр «Сфера» Московского театра «Эрмитаж» Александр Коршунов, артистка Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Ольга Науменко, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, художественный руководитель Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Борис Фрумкин, артист театра «Ленком Марка Захарова» Виктор Раков.

    Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили преподаватель Детской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина Екатерина Агаджанян, артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов, заместитель директора РГАМТ Кирилл Рыбкин, артист-концертмейстер группы флейт МГАСО Алексей Мазур.

    Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что празднование юбилея Союза театральных деятелей сопровождается масштабной федеральной поддержкой, включая финансирование, восстановление инфраструктуры и проведение мероприятий по всей стране. Все регионы России приняли решения по поддержке и празднованию юбилея, а мероприятия в 2026 году охватят всю страну.

    «Мы благодарны за то, что нашу идею об учреждении этого праздника поддержали и Администрация Президента, и Правительство России. Для нас это огромный подарок», – подчеркнул Владимир Машков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь их профессионального праздника. В этом году праздник артистов отмечается впервые.

    А первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что российские артисты организовали более 25 тыс. концертов для военнослужащих и раненых участников спецоперации на Украине. Многие из них рисковали жизнью ради поддержки бойцов.

    17 января 2026, 17:37 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Освобождение населенного пункта Прилуки в Запорожской области российскими военнослужащими стало не только тактическим успехом, но и важным этапом на пути к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий в Мах .

    По словам главы региона, это событие создало условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь территории. Балицкий отметил, что что успех операции стал очередным подтверждением героизма, отваги и профессионализма российских военных.

    Губернатор также поздравил жителей области с этим событием и заявил, что освобождение Прилук – это шаг к восстановлению исторической справедливости и установлению мира, а также освобождение еще одного населенного пункта и его жителей.

    Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

    17 января 2026, 20:00 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, передает ТАСС. Пошлины начнут действовать с первого февраля 2026 года и будут увеличены до 25% первого июня того же года. Эти меры останутся в силе до достижения сделки о полном приобретении Гренландии Соединенными Штатами, заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    По словам американского лидера, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». Он подчеркнул, что считает ситуацию угрозой безопасности и выживанию планеты. Трамп также отметил, что США на протяжении многих лет субсидировали эти страны, не требуя компенсаций.

    Президент подчеркнул, что Вашингтон открыт для немедленных переговоров с Данией и другими странами, чтобы достичь соглашения по Гренландии. Он заявил, что противоракетная система «Золотой купол» сможет эффективно функционировать только при включении Гренландии, и подчеркнул, что на безопасность по этой программе тратятся сотни миллиардов долларов, включая защиту Канады.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.

    Участники массовой демонстрации в Копенгагене выступили с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.

