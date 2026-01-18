Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?7 комментариев
Свечников в четвертый раз оформил хет-трик в карьере в НХЛ
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси», забив две шайбы в течение минуты. Игра завершилась со счетом 4:1.
Нападающий клуба «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников в очередной раз отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает ТАСС. Две из трех шайб россиянин отправил в ворота соперника с разницей всего в 57 секунд, что стало его вторым подобным достижением в текущем сезоне.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Каролины». Кроме Свечникова, у победителей отличился Джексон Блэйк, а у «Нью-Джерси» единственную шайбу забил Тимо Майер. Свечникову в четвертый раз в карьере удалось оформить хет-трик, и теперь он делит девятое место по числу хет-триков в истории франшизы с Джеффом Скиннером, Пэтом Вербиком и Майком Роджерсом.
Наибольшее количество хет-триков за историю клуба принадлежит Эрику Стаалу – 13. Свечников уже второй раз за сезон забивает два гола менее чем за минуту: впервые это произошло в ноябре в игре с «Ванкувером», когда на дубль ему понадобилось 54 секунды. Подобное достижение в истории команды ранее удавалось лишь Вербику, Рону Фрэнсису и Блэйну Стоутону.
На данный момент «Каролина» лидирует в Столичном дивизионе с 64 очками после 49 матчей. «Нью-Джерси» занимает шестое место с 50 очками в 48 играх. Следующий матч «Каролина» проведет 19 января против «Баффало», а «Нью-Джерси» 20 января сыграет на выезде с «Калгари».
