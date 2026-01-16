«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Поджегшего по указке мошенников кинотеатр подростка отправили под домашний арест
В Москве несовершеннолетнего подозреваемого в поджоге здания кинотеатра решили отправить под домашний арест, предполагается, что преступление он совершил, поддавшись манипуляциям мошенников, сообщили в Следственном комитете России.
Подростку предъявлено обвинение в покушении на умышленное повреждение имущества, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в ноябре 2025 года подросток познакомился с девушкой через соцсеть и передал ей свою геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил о якобы совершенном подростком нарушении закона.
Под давлением мошенников ребенок показал по видеосвязи свое жилище, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести деньги. Затем он выполнил указание злоумышленников и поджег кинозал, используя канистру с бензином и зажигалку. Никто не пострадал.
Ранее этот подросток рассказывал подробности того, как, поддавшись на уговоры мошенников, устроил пожар в здании кинотеатра.
Напомним, несовершеннолетний в столице попытался устроить пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Авиапарк», ему удалось поджечь несколько кресел.