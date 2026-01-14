В МВД предупредили о появлении новой схемы мошенничества с автошколами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Преступники звонят обучающимся от имени администрации автошколы и требуют назвать код авторизации якобы для записи на занятие, активации кабинета или подтверждения экзамена, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

После передачи кода злоумышленники начинают оказывать давление на жертву: сообщают о взломе, утечке данных и подключают «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают «спасти деньги» или «участвовать в следственных действиях».

Мошенникам несложно получить информацию об обучающихся, им достаточно воспользоваться открытыми страницами в соцсетях, чатами учеников или публичными группами автошкол.

Помимо звонков используются фишинговые ресурсы: мошенники создают фейковые Telegram-каналы и сайты популярных автошкол, обещая «льготное место» или «раннюю запись» за срочную предоплату, которая затем исчезает.

В МВД напомнили, что не следует выполнять указания неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками образовательных организаций или правоохранительных органов.

Ранее в МВД предупреждали, что использование бесплатного Wi-Fi в общественных местах может привести к утечке личных данных из-за недостаточной защищенности таких сетей.

Также в МВД отмечали, что мошенники с помощью ИИ создают голоса сотрудников Следственного комитета России.