Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля

Лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при израильском ударе по Дохе

Tекст: Денис Тельманов

Информация о гибели одного из лидеров движения ХАМАС Халиля аль-Хейи и его сына появилась после израильского удара по жилым зданиям в Дохе, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, целью атаки могли быть руководители и сотрудники службы безопасности ХАМАС, находившиеся рядом с аль-Хейей. В результате авиаудара пострадали четыре жилых здания в центральной части катарской столицы.

Ранее власти Катара не сообщали о подобных инцидентах в Дохе. Официальных заявлений со стороны израильской армии или катарских властей на момент публикации не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара. При этом сообщалось, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейя, остались живы после израильского удара по Дохе.

Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.