Советник Трампа обозвал страны БРИКС вампирами и предсказал им крах без США

Советник Наварро обозвал страны БРИКС вампирами и предсказал им крах без США

Tекст: Ирма Каплан

Наварро заявил, что страны-члены БРИКС не смогут выжить, если не будут продавать свою продукцию Соединенным Штатам, поскольку их экспорт влияет на американцев из-за «недобросовестной торговой практики», Tribune India.

«Суть в том, что ни одна из этих стран не сможет выжить, если не будет продавать Соединенным Штатам свою продукцию, а когда они продают Соединенным Штатам свой экспортный товар, они, как вампиры, станут высасывать нашу кровь досуха своей нечестной торговой практикой. Давайте посмотрим, что произойдет. Но я не понимаю, как страны БРИКС могут оставаться вместе, поскольку исторически все они ненавидят и убивают друг друга», – сказал Наварро.

Трамп ранее неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что группе БРИКС придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.



