В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Советник Трампа обозвал страны БРИКС вампирами и предсказал им крах без США
Советник Наварро обозвал страны БРИКС вампирами и предсказал им крах без США
Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро осудил альянс БРИКС и назвал страны-участницы «вампирами», недобросовестная торговая практика которых наносит ущерб американской казне.
Наварро заявил, что страны-члены БРИКС не смогут выжить, если не будут продавать свою продукцию Соединенным Штатам, поскольку их экспорт влияет на американцев из-за «недобросовестной торговой практики», Tribune India.
«Суть в том, что ни одна из этих стран не сможет выжить, если не будет продавать Соединенным Штатам свою продукцию, а когда они продают Соединенным Штатам свой экспортный товар, они, как вампиры, станут высасывать нашу кровь досуха своей нечестной торговой практикой. Давайте посмотрим, что произойдет. Но я не понимаю, как страны БРИКС могут оставаться вместе, поскольку исторически все они ненавидят и убивают друг друга», – сказал Наварро.
Трамп ранее неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.
Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что группе БРИКС придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.