Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

Политолог Козюлин: Россия не позволит навязывать чрезмерные условия урегулирования конфликта на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

«Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.