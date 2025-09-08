ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России

  • Новость часаВ СПЧ разъяснили причину денонсации Россией Европейской конвенции о пытках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Россия для Индии оказалась важнее США
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    В США подсчитали число погибших американских наемников на Украине
    Путин предложил Госдуме денонсировать Европейскую конвенцию о пытках
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    Возросло число жертв теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме
    Китай открыл «панда-облигации» для российских энергокомпаний
    В Max появился официальный канал президента России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    17 комментариев
    8 сентября 2025, 14:08 • Новости дня

    ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация ЕС во главе со спецпосланником по санкциям Дэвидом О’Салливаном прибыла в США для согласования антироссийских мер.

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл подтвердил, что переговоры о координации санкций против России состоятся в понедельник во второй половине дня в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить, что наш спецпосланник по санкциям Дэвид О’Салливан находится во главе делегации ЕС в Вашингтоне, где проведет переговоры по координации санкций [в отношении РФ]», – заявил Джилл.

    Он отказался комментировать требования президента США Дональда Трампа о полном отказе ЕС от закупок российских нефтепродуктов и газа. Джилл также не стал обсуждать заявление главы Белого дома о возможных ответных мерах Вашингтона на штраф Еврокомиссии в 3 млрд евро против Google за нарушение конкуренции.

    Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС решил направить делегацию в США для обсуждения антироссийских санкций.

    Ранее глава ЕС Антониу Кошта призвал ужесточить санкции против покупателей ресурсов России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии эффекта от западных санкций.

    5 сентября 2025, 20:02 • Новости дня
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР

    США провели в КНДР секретную миссию по указу Трампа в 2019 году

    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР
    @ U.S. Military

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2019 году спецназ ВМС США высадился на побережье КНДР с целью установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына.

    Секретная операция США на территории КНДР была проведена по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. Администрация Трампа не уведомила об этом ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.

    По данным газеты, целью операции было размещение оборудования для отслеживания коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына в период переговоров по ядерной программе. При высадке американского спецназа на побережье их заметила северокорейская лодка, после чего спецназовцы открыли огонь.

    «Из темноты появилась северокорейская лодка... Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы», – приводит издание детали операции.

    Предположительно, погибшими были гражданские, ловившие раков, поскольку на них не было военной формы и оружия. Операция так и не была официально признана обеими странами, а информация о ней не разглашалась до настоящего времени. В 2021 году администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о результатах расследования, но эти данные остаются секретными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    Министр Бельгии заявил о системном шоке для евро при выводе активов России

    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальные власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Индия официально отвергла требование бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти, сообщает Bloomberg. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что страна продолжит импорт этого ресурса, несмотря на введение Вашингтоном 50% тарифов на российскую нефть.

    В ходе выступления министр отметила: «Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать».

    По словам Ситхараман, Индия будет исходить из своих экономических интересов при выборе поставщиков энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила позицию Индии, которая отказалась следовать требованиям США.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти. Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, и сопроводил публикацию совместным фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

    Комментарии (17)
    6 сентября 2025, 09:58 • Новости дня
    Россия поставила рекордный объем сои в США

    США закупили рекордный объем сои у России в июле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем импорта российских соевых бобов в США в июле достиг рекордных 16,8 млн долларов, втрое превысив показатели мая этого года, следует из анализа данных американской статслужбы.

    В июле США приобрели у России соевых бобов на 16,8 млн долларов, передает РИА «Новости». Это стало абсолютным максимумом за всю историю двусторонней торговли. В мае текущего года Штаты возобновили закупки соевых бобов в России после перерыва почти на полтора года. Всего США в июле импортировали соевых бобов на 61,3 млн долларов. Главными экспортерами стали Аргентина (20,2 млн долларов), Канада (20,1 млн долларов), Россия (16,8 млн долларов), Украина (3,1 млн долларов) и Уругвай (819 тыс. долларов). Сами США также являются крупным поставщиком сои – в июле страна экспортировала бобов на 761,3 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США впервые с 1992 года были закуплены у России куриные яйца. Россельхознадзор опроверг факт поставок яиц в США. В США выросла доля голодающих взрослых.

    Комментарии (11)
    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2025, 18:51 • Новости дня
    Белый дом сообщил об обсуждении новых санкций против России в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    В администрации президента США Дональда Трампа в ближайшее время планируют рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений в отношении России, решение примет лично президент.

    Чиновники администрации США в ближайшие дни намерены обсудить возможность введения новых санкций против России, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире телеканала CBS.

    Он заявил: «Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения санкций», уточнив, что речь идет о возможных новых рестрикциях для России. Хассет подчеркнул, что окончательное решение по введению санкций примет президент США Дональд Трамп.

    Также Хассет отметил, что Национальный экономический совет при Белом доме занимается вопросами обеспечения соблюдения уже действующих санкций, в том числе в отношении России и ее торговых партнеров.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.


    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»

    Песков: Оголтелый европейский милитаризм мешает урегулированию на Украине

    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский милитаризм мешает процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, которое дал в ходе Восточного экономического форума.

    Песков подчеркнул, что европейские страны выбрали «достаточно оголтелую позицию». В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила превратить Украину в «стального ежа», передает ТАСС.

    «Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны – это оголтелый европейский милитаризм», – заявил Песков.

    По его мнению, подобная позиция европейских государств не помогает решению конфликта, а наоборот, мешает урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина увеличивается число государств, которые начинают понимать российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Фон дер Ляйен заявляла, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального ежа (дикобраза), которого не сможет переварить никакой противник».

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 02:48 • Новости дня
    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, указав на то, что подобные стремления в отношении НАТО – «это другой вопрос». Европейская комиссия позитивно отреагировали на позицию Москвы в этом вопросе, сказала представитель ЕК Паула Пиньо.

    Пресс–секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо приветствовала слова президента России Владимира Путина о желании Украины вступить в ЕС, пишет портал Euractiv. «Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», – заявила она журналистам в пятницу.

    Комментируя идею отправки военного контингента из стран Европы на Украину, Пиньо заявила, Украина сама должна принять решение о размещении войск на своей территории. «Вклад этих 26 стран означает, что они готовы внести свой вклад каким–либо образом. Будь то войска, будь то усиление украинских вооруженных сил, [или] укрепление Украины», – добавила представитель Еврокомиссии.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва не выступала против стремления Киева к европейской интеграции, но считает вариант со вступлением Украины в НАТО абсолютно неприемлемо с точки зрения национальной безопасности России. Ранее российский лидер отмечал, что долгосрочные риски для безопасности России связанные с возможным вступлением Украины в НАТО.

    В четверг 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы, на что Путин ответил, что западные войска на Украине станут законными целями для России.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Власти Норвегии снизили потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов

    Tекст: Евгения Караваева

    Норвегия приняла решение снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, передают «Ведомости».

    Это решение было принято 5 сентября и согласовано с аналогичными мерами Евросоюза, которые вступили в силу 3 сентября. Власти Норвегии заявили, что новый потолок приблизил цену к себестоимости добычи нефти и сократит доходы России от экспорта.

    В заявлении правительства отмечается: «Эти доходы используются в российской военной экономике и, следовательно, усиливают угрозу для Украины и остальной Европы».

    Импорт российской нефти и нефтепродуктов в Норвегию, а также передача их в третьи страны запрещены. Кроме того, запрещены брокерские, технические и финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой российской нефти. Исключение сделано для нефти и нефтепродуктов, купленных по установленному потолку цен, который теперь снижен.

    Оставшуюся часть 18 пакета санкций планируется внедрить в законодательство Норвегии в ближайшее время.

    Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    В странах ЕС продолжаются обсуждения предложения Еврокомиссии полностью прекратить импорт российского газа в рамках плана по отказу от энергоносителей до конца 2027 года

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

    Политолог Козюлин: Россия не позволит навязывать чрезмерные условия урегулирования конфликта на Украине

    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда демонстрирует последовательную и твердую позицию по ключевым международным вопросам. С начала СВО Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западного контингента на Украине. Как отметил политолог Вадим Козюлин, повторные предупреждения призваны охладить «горячие головы» в странах ЕС. Ранее Владимир Путин обозначил, что иностранный военный контингент на Украине является законной целью для Вооруженных сил России.

    «Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

    По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

    «Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

    Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

    Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

    В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

    Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

    Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 19:47 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть новый этап санкций против России, однако не стал уточнять детали или сроки возможных мер.

    Трамп выразил свою готовность к новому этапу санкций против России, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме ему задали вопрос, готов ли он к «второму этапу санкций против России».

    Трамп ответил кратко: «Да, я готов». После этого американский президент не стал давать разъяснений относительно сроков или возможных деталей введения дополнительных санкций.

    Журналисты не получили от главы Белого дома дополнительных комментариев по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США Дональда Трампа планируют рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений в отношении России. Решение по этому вопросу примет лично президент США.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Посольство сообщило о контактах с шерифом Невады после гибели россиянина

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты работают с властями Невады и семьей погибшего на фестивале Burning Man Вадима Круглова, ожидая официальное заключение о причинах смерти.

    Посольство России в США установило тесное взаимодействие с полицией штата Невада, расследующей обстоятельства гибели российского гражданина Вадима Круглова, передает ТАСС.

    Как сообщили в дипломатическом представительстве, сотрудники внимательно следят за ходом расследования, контактируя с офисом шерифа округа Першинг, который ведет соответствующее расследование.

    В дипмиссии сообщили: «Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале Burning Man в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти».

    Также представители посольства взаимодействуют с родственниками погибшего, находящимися в США, которые занимаются сбором средств для транспортировки праха Вадима Круглова на родину. В дипмиссии уточнили, что отец дал согласие на кремацию тела, а сотрудники оказывают помощь в оформлении необходимых документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы фестиваля Burning Man пообещали сделать пожертвование в программу «Секретный свидетель» для поддержки борьбы с преступлениями. На фестивале Burning Man в Неваде погиб уроженец Омска Вадим Круглов.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах США обойти экспортный контроль БПЛА

    Reuters: США решили продать СА беспилотники под видом самолетов чтобы обойти контроль

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность обойти ограничения РКРТ для экспорта беспилотников MQ-9 в Эр-Рияд, изменив их классификацию.

    США могут обойти механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) при экспорте беспилотных летательных аппаратов в Саудовскую Аравию, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Ожидается, что администрация Дональда Трампа классифицирует беспилотники MQ-9 как самолеты, а не ракеты, что позволит упростить их продажу. Такое решение даст возможность США поставить более 100 беспилотников Саудовской Аравии, а также откроет путь для продаж компаниям General Atomics, Kratos и Anduril на внешних рынках.

    Кроме Эр-Рияда, интерес к этим беспилотникам проявляют ОАЭ и несколько стран Восточной Европы.

    Некий американский чиновник заявил: «Это будет только первой частью масштабного пересмотра американских военных продаж».

    Сейчас США уступают главные позиции на рынке БПЛА Израилю и Китаю, которые не ограничены правилами РКРТ. Новые нормы дадут США шанс стать ведущим поставщиком беспилотников.

    Окончательное решение по изменению правил ожидается в конце года, сейчас администрация США прорабатывает детали сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Orqa из Хорватии подписала экспортные соглашения на поставку полностью отечественных FPV-дронов с Францией, Индией, Саудовской Аравией и США.

    ВВС США протестировали новый боевой беспилотник YFQ-42A, предназначенный для совместных операций с истребителями по программе CCA.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов с Украиной, предполагающей выпуск 10 млн аппаратов в год.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 12:09 • Новости дня
    Лавров объявил об изменении отношений России с Западом навсегда

    Лавров заявил об окончательном изменении формата отношений России и Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова возобновить диалог с Западом, однако возвращения к прежнему формату взаимодействия не произойдет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия готова к возобновлению диалога с западными странами, однако формат отношений уже не будет прежним, передает ТАСС. Об этом сообщил Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

    «Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы. Но, естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом уже быть не может», – заявил министр иностранных дел России.

    Лавров подчеркнул, что Москва не инициировала разрыв контактов и всегда открыта к диалогу с зарубежными партнерами.

    Ранее Лавров отметил, что формирование альтернативных расчетных систем развивается, несмотря на отсутствие реакции администрации президента США Дональда Трампа.

    Министр экономики России Максим Решетников подчеркнул, что сотрудничество с США возможно только при сохранении интересов нынешних партнеров страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый
    Китай обвинил США в ментальной колонизации мира
    Лавров заявил о скептицизме в связи с мирным договором Баку и Еревана
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси
    ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации