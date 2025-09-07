В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.9 комментариев
Песков: Мировая экономика сталкивается с тарифными войнами
Вся мировая экономика в настоящее время сталкивается с тарифными войнами, и даже их инициаторы до конца не понимают, какими могут быть последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.
Он подчеркнул: «Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия. Поэтому очень важно говорить и обсуждать», передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы организует 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Этот вопрос становится актуальным на фоне ужесточения торговых барьеров и растущей напряженности в мировой экономике.
Десятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ в этом году стало развитие Дальнего Востока и международное сотрудничество для мира и процветания.
Ранее Песков заявил, что Бразилия, председательствующая в БРИКС, столкнулась с тарифными войнами со стороны США.
В четверг вице-премьер России Александр Новак сообщил, что торговые войны способны замедлить рост мировой экономики в 2024 году на 0,5-0,7%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин отметил, что передача замороженных российских активов Киеву приведет к разрушению принципов международных финансов и экономике в целом.