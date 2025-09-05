Россельхознадзор опроверг поставки яиц в США

Tекст: Ирма Каплан

Россия не поставляла яйца в США, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Россельхознадзора, подчеркнув, что не существует ни одной российской компании, аттестованной на экспорт яиц в США.

«Никакие поставки яиц из России в США не осуществлялись», – ответили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что служба обладает самыми полными и точными данными о продукции, вывозимой из России. И объяснили, что внесенные в систему «Цербер» поставщики обязаны проводить лабораторные исследования продукции для соответствия требованиям страны-импортера в аккредитованных лабораториях. Оформление ветеринарных сертификатов также происходит в системе «ВетИС».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, появилась информация о том, что на американский рынок впервые за последние десятилетия состоялась поставка свежих яиц домашних кур из России на фоне роста цен.