Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.
Медведев заявил о планах усилить защиту госграницы России
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты государственной границы и обеспечить фортификационное оборудование.
«Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование. Об этом мы с губернаторами говорили», – сказал Медведев на совещании после посещения российско-финской границы, передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша увеличивают военную активность вблизи российских границ.
Кроме того, зампред Совбеза сообщил о строительстве на границе с Финляндией инфраструктуры, пригодной для размещения воинских частей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот.