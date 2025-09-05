Стоимость авиабилетов из Владивостока на Камчатку снизили вчетверо

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, стоимость авиабилетов из Владивостока в Петропавловск-Камчатский удалось снизить в четыре раза – с 40-45 тыс. рублей до 9 тыс. рублей, передает ТАСС.

«Я хочу поблагодарить тоже, Владимир Владимирович, за поддержку. В прошлый раз я обращался с вопросом дороговизны билетов в Владивосток из Петропавловска. Удалось решить, Минтранс отработал, сейчас билет 9 тыс. рублей стоит, до этого 40-45 тыс. рублей был в Петропавловск-Камчатский из Владивостока», – сказал губернатор.

По его словам, пока подобных билетов немного, однако их появление уже стало важным событием для жителей Камчатки. Солодов подчеркнул, что снижение стоимости авиаперевозок имеет большое значение для региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатки обратился к президенту с просьбой издать указ о мерах поддержки региона. Губернатор Камчатки также предложил увеличить долю арендного жилья для участников спецоперации на Украине. Президент России оценил подготовку к возможному землетрясению на Камчатке как успешную.