Солодов попросил Путина издать указ о мерах поддержки Камчатки

Tекст: Алексей Дегтярев

Такая мера позволит скоординировать работу всех ведомств и ускорить обновление системы мониторинга, не меняющейся с 1993 года, сказал Солодов, передает ТАСС.

Губернатор также попросил о помощи жителям, чьи дома получили незначительные повреждения, подчеркнув, что несмотря на отсутствие угрозы безопасности, такие семьи нуждаются в поддержке.

Он сообщил, что примерно 1,4 тыс. зданий в Петропавловске-Камчатском пострадали, но несущие конструкции остались целы. Все здания проходят обследование и цифровое моделирование для более точной оценки объема ремонта.

Солодов отметил слаженную работу спасателей при ликвидации последствий землетрясения и подтвердил, что жертв не было, а несколько человек получили легкие травмы при эвакуации.

Кроме того, губернатор обратил внимание президента на острую нехватку медицинских кадров в регионе, несмотря на положительный эффект от программы целевого обучения, которая ежегодно возвращает в край около 70 специалистов.

Солодов выразил надежду, что строительство новой краевой больницы привлечет молодых квалифицированных врачей. Он также попросил ускорить выделение средств на второй этап строительства, чтобы избежать дополнительных расходов на перебазировку техники и персонала.

В ходе беседы с губернатором Путин указал на необходимость капитального ремонта детсадов и школ Камчатского края.

Также он отметил, что подготовка к землетрясениям в этом регионе не прошла зря.