Путин заявил о необходимости капремонта камчатских школ и детских садов
Детсады и школы на Камчатке необходимо капитально ремонтировать, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Владимиром Солодовым.
«Детские сады и школы в целом нуждаются в реализации капитального ремонта», – сказал Путин Солодову после его слов о том, что эти учреждения нуждаются в капремонте после землетрясения, передает ТАСС.
Также президент указал, что губернатору нужно обратить внимание на нехватку медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах.
Кроме того, глава государства отмечал, что подготовка к землетрясениям в Камчатском крае не прошла зря, сыграли принятые много лет назад решения по укреплению зданий.
Напомним, президент в ходе поездки на Дальний Восток провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, а также с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.