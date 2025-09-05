Путин заявил о необходимости капремонта камчатских школ и детских садов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Детские сады и школы в целом нуждаются в реализации капитального ремонта», – сказал Путин Солодову после его слов о том, что эти учреждения нуждаются в капремонте после землетрясения, передает ТАСС.

Также президент указал, что губернатору нужно обратить внимание на нехватку медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах.

Кроме того, глава государства отмечал, что подготовка к землетрясениям в Камчатском крае не прошла зря, сыграли принятые много лет назад решения по укреплению зданий.

Напомним, президент в ходе поездки на Дальний Восток провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, а также с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.