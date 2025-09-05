Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Путин оценил подготовку к землетрясению на Камчатке как успешную
Годы подготовки к землетрясениям в Камчатском крае не прошли зря, они сыграли большую роль во время самого стихийного бедствия в августе, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Владимиром Солодовым.
Солодов доложил президенту об устранении последствий землетрясения, и отметил, что в результате него никто не погиб, передает ТАСС.
«[Сыграли] принятые когда-то нами решения по укреплению зданий, по новым стандартам строительства», – отметил Путин.
В ходе беседы губернатор предложил изменить классификацию стихийных бедствий.
«Если толчки подземные сильнее 8 единиц и ощущаются сильнее 6 баллов в населенном пункте, можно было относить [землетрясение] к ЧС федерального значения», – сказал Солодов.
Губернатор отметил, что нужно принимать соответствующие меры помощи жителям.
Летом у берегов Камчатского полуострова произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. В результате него Владивосток сдвинулся на пять сантиметров сначала к югу, затем к северу.
Сама Камчатка сместилась неравномерно из-за особенностей расположения эпицентра.