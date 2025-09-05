Путин оценил подготовку к землетрясению на Камчатке как успешную

Tекст: Алексей Дегтярев

Солодов доложил президенту об устранении последствий землетрясения, и отметил, что в результате него никто не погиб, передает ТАСС.

«[Сыграли] принятые когда-то нами решения по укреплению зданий, по новым стандартам строительства», – отметил Путин.

В ходе беседы губернатор предложил изменить классификацию стихийных бедствий.

«Если толчки подземные сильнее 8 единиц и ощущаются сильнее 6 баллов в населенном пункте, можно было относить [землетрясение] к ЧС федерального значения», – сказал Солодов.

Губернатор отметил, что нужно принимать соответствующие меры помощи жителям.

Летом у берегов Камчатского полуострова произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. В результате него Владивосток сдвинулся на пять сантиметров сначала к югу, затем к северу.

Сама Камчатка сместилась неравномерно из-за особенностей расположения эпицентра.