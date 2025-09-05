Губернатор Камчатки предложил увеличить долю арендного жилья для участников СВО

Губернатор Камчатки Солодов предложил увеличить долю арендного жилья для участников СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, доля квартир, предоставляемых по дальневосточной программе арендного жилья участникам специальной военной операции, должна быть увеличена, передает ТАСС.

По словам Солодова, программа, реализуемая ДОМ.РФ, предусматривает строительство 10 тыс. квартир по всему Дальнему Востоку, из которых на Камчатке возводится 887 квартир, а 170 из них предназначены для участников СВО.

Губернатор отметил, что спрос на такое жилье очень высок, и предложил рассмотреть возможность целевого увеличения числа квартир для участников СВО и ветеранов. Он подчеркнул, что невозможно отдать все квартиры только этой категории, поскольку в жилье также нуждаются и другие специалисты, однако востребованность у участников спецоперации особенно заметна.

Солодов добавил, что программа уже получила положительный отклик, поскольку жители округа получают современные квартиры с базовой бытовой техникой по доступной цене – две трети арендной платы компенсируются из бюджета. По его оценке, за два года число квартир для участников СВО в арендном фонде Камчатки можно было бы увеличить еще на 50%, что принесло бы дополнительные положительные эффекты для региона.

