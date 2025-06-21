Эксперты обсудили на ПМЭФ роль визуального кода России

Tекст: Валерия Городецкая

Ключевое внимание уделили работе Национального центра «Россия», который становится платформой для выработки современного визуального стиля страны и осмысления культурных смыслов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Совет по формированию нового стиля при НЦ «Россия», созданный по инициативе советника президента России Елены Ямпольской, стал ключевой точкой сбора экспертов, где проектируются архитектурные решения, дизайн городской среды и цифровые сервисы.

«Что такое многополярный мир в моем понимании? Это мир, где не навязываются не только единые политические и экономические стандарты, но и единые стандарты красоты. Каждый должен иметь свое лицо. И при этом важно не раствориться и не устареть. Национальный центр «Россия» – идеальная площадка, где мы можем выработать этот баланс: понимать мировые тренды и сохранять свою уникальность», – заявила Ямпольская.

Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что визуальный код – это язык, на котором говорит страна, и его развитие связано с национальной безопасностью. Она указала на важность сохранения самобытности и открытого диалога о национальных ценностях в современном мире.

Директор по развитию городской среды АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов подчеркнул, что архитектурный код лежит в основе будущего городов и должен отражать многообразие российской идентичности.

По итогам дискуссии участники пришли к выводу, что визуальные коммуникации стали стратегическим ресурсом, влияющим на образ России внутри страны и за рубежом.