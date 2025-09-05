  • Новость часаЭксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    На Украине задержали подростка за попытку нападения на школу
    Прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    5 сентября 2025, 14:56 • Новости дня

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа

    Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские проекты СПГ эффективнее и рентабельнее американских за счет использования арктических технологий и расположения рядом с месторождениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над США в методах добычи и сжижении природного газа.

    «В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

    «Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем, эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

    «Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

    «Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

    В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

    По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд куб. м.

    Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.

    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 13:07 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В странах ЕС продолжаются обсуждения предложения Еврокомиссии полностью прекратить импорт российского газа в рамках плана по отказу от энергоносителей до конца 2027 года, заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

    По его словам, предложение Европейской комиссии о запрете импорта российского газа активно обсуждается в Европейском парламенте и среди стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Йоргенсен сообщил, что «нам (ЕС) необходимо срочно найти решения, чтобы положить конец нашей энергетической зависимости от России. Предложение, которое я выдвинул месяцы назад о запрете импорта российского газа, обсуждается в Европейском парламенте и государствами-членами».

    В начале мая Еврокомиссия презентовала проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей в Евросоюз до конца 2027 года. Этот документ предусматривает постепенный отказ от закупок газа, нефти и других энергоносителей из России.

    Кроме того, Йоргенсен отметил, что власти США оказывают давление на страны Евросоюза, требуя полностью отказаться от российских энергоносителей. Еврокомиссар подчеркнул, что американская сторона однозначно поддерживает планы ЕС по прекращению импорта энергоносителей из России.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что пытался убедить Евросоюз отказаться от российских энергоносителей.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил перейти на полную энергетическую зависимость от Соединенных Штатов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов выстрелом себе в колено.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 08:51 • Новости дня
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Монгольский премьер Гомбожавын Занданшатар заявил, что страна завершила подготовку к старту реализации газопровода «Сила Сибири – 2», предусматривающего транзит газа в Китай.

    «Я хотел бы ответственно заявить, что мы уже готовы приступить к строительным работам», – цитирует монгольского премьера РИА «Новости».

    Занданшатар уточнил, что обсудил детали реализации проекта с главой Газпрома Алексеем Миллером. По словам премьера, газопровод обеспечит поставку 50 млрд кубометров газа ежегодно.

    Премьер-министр также отметил, что Монголия рассматривает возможность не только транзита, но и внутреннего потребления газа, это позволит подключить крупные города страны к новой магистрали.

    Газификация поможет развитию промышленности, борьбе со смогом в Улан-Баторе и откроет новые экономические перспективы для Монголии.

    Руководитель Газпрома Алексей Миллер пояснял, что проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» – это крупнейший и самый капиталоемкий проект газовой отрасли в мире.

    Телеведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что будущий газопровод «Сила Сибири – 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 17:06 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg сообщил о возможности визита Зеленского в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Bloomberg Оливер Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел бы визит в Москву, если бы президент США Дональд Трамп предложит ему это сделать.

    Оливер Крук из Bloomberg предположил, что Владимир Зеленский может согласиться приехать в Москву на переговоры, если с такой инициативой выступит Трамп, передает RT.

    Журналист отметил изменение во внешнеполитическом подходе киевских властей после визита Зеленского в Овальный кабинет, назвав его «катастрофическим».

    По словам Крука, «теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?». Несмотря на это, журналист допустил, что подобный сценарий развития событий маловероятен, так как ему сложно представить, что лидер киевского режима согласится приехать в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, считает Трамп.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Песков высказался о цинизме Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп циничен в хорошем смысле этого слова, он воспринимает ситуацию с точки зрения бизнеса, потому с ним проще договариваться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Позиция Трампа отличается от позиции стран ЕС, американский лидер гораздо более конструктивен, сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам».

    «Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», – пояснил представитель Кремля.

    В этом плане интересы главы американской администрации совпадают с интересами России, поскольку российская сторона пытается достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

    Однако пока это невозможно, Россия продолжит добиваться целей с помощью спецоперации.

    Также представитель Кремля отмечал, что новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут организовать быстро, как это было с переговорами на Аляске.

    Ранее президент России указывал, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:14 • Новости дня
    Газпром и Монголия подписали меморандум о газификации Улан-Батора

    Газпром и Монголия подписали меморандум о перспективах газификации Улан-Батора

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках Восточного экономического форума Газпромом и Монголией был подписан меморандум о возможной газификации Улан-Батора, что может улучшить экологическую ситуацию и индустриальное развитие города.

    Соглашение между российским концерном и властями Монголии было заключено на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.

    В ходе рабочей встречи глава Газпрома Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в газовой сфере.

    Особое внимание стороны уделили преимуществам использования природного газа как эффективного и экологичного ресурса для улучшения уровня жизни жителей Улан-Батора и развития промышленности. В сообщении также подчеркивается важность экологических аспектов и экономической эффективности при реализации подобных проектов.

    В присутствии Миллера и Занданшатара меморандум был подписан заместителем председателя правления Газпрома Виталием Маркеловым и вице-премьером Монголии Сайнбуянгийн Амарсайханом.

    В сообщении Газпрома отмечается: «В присутствии Алексея Миллера и Гомбожавына Занданшатара заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что страна завершила подготовку к запуску реализации газопровода «Сила Сибири – 2», который предусматривает транзит российского газа в Китай.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 06:32 • Новости дня
    Песков сообщил о ценности усилий Трампа для Путина

    Песков рассказал о признательности Путина Трампу за мирные инициативы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом и его дипломатические инициативы.

    Президент России Владимир Путин выражает признательность главе США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Песков подчеркнул, что у Путина нет разочарования в американском коллеге. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», – заявил представитель Кремля.

    Песков также сообщил, что разговоры между Путиным и Трампом проходят непросто, поскольку каждый из президентов отстаивает интересы своей страны. По его словам, российский лидер ценит принципиальность американского коллеги и признает значимость такого диалога.

    Ранее Дональд Трамп пообещал обязательно созвониться с Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Песков заявил, что подробностей о возможном новом разговоре между российским и американским президентами пока нет.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    «При необходимости мы (с Трампом – ред.) можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что после приезда из Китая еще не созванивался с лидером Соединенных Штатов.

    «Собственно, мне сложновато это было делать, я же только что из Китая приехал, сейчас здесь (во Владивостоке) нахожусь. Никаких проблем для коммуникации у нас нет», – пояснил глава российского государства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что пока нет подробностей о возможном новом разговоре президента Путина и Трампа.

    Сам же Трамп сообщал, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с российским коллегой.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:02 • Новости дня
    Путин назвал «Силу Сибири – 2» взаимовыгодным проектом для стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газопровод «Сила Сибири – 2», который будет построен через территорию Монголии и предусматривает рыночное ценообразование, получил поддержку России, Китая и Монголии, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин назвал газопровод «Сила Сибири – 2» взаимовыгодным проектом, передает РИА «Новости».

    На пленарном заседании Восточного экономического форума он заявил: «Это взаимовыгодный проект». Путин также отметил, что цены в рамках реализации газопровода будут рыночными и будут рассчитываться по той же формуле, которая применялась при поставках в Европу. По его словам, «формула одна и та же, она абсолютно рыночная».

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что Газпром и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум по строительству «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток».

    Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе форума заявил о намерении правительства страны оказывать всестороннюю поддержку реализации «Силы Сибири – 2». Он подчеркнул, что Монголия готова содействовать созданию этого мегапроекта.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о развитии сотрудничества с Китаем в сфере поставок сжиженного природного газа, что может повлиять на экспорт и газификацию российских регионов.

    Планируемое расширение поставок российского газа в Китай через газопровод «Сила Сибири – 2» может изменить баланс на мировом рынке сжиженного газа.

    Проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим и самым капиталоемким в мировой газовой отрасли.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: Европа играет вдолгую с Украиной и Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские лидеры выработали стратегию для влияния на президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, они пытаются убедить главу Белого дома в своей готовности к сложным переговорам, пишет New York Times.

    Лидеры Европы предприняли новые шаги для формирования коалиции по обеспечению будущих гарантий безопасности для Украины, сообщает New York Times.

    Они провели встречу в Париже, где обсудили меры по недопущению повторения конфликта после его завершения и укреплению позиций Европы в будущих переговорах.

    Официальные представители Германии и Франции публично осудили действия президента России Владимира Путина, этим они направляют сигналы Белому дому, отмечается в материале.

    По словам немецкого чиновника Штефана Корнелиуса, европейцы готовы внести решающий вклад в укрепление безопасности Украины после политического урегулирования.

    Президент США Дональд Трамп признал, что согласование прямых переговоров между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским сталкивается с задержками.

    Финляндия поддержала идею объединения стран, готовых взять ответственность за мирное будущее Украины, и подчеркнула, что любые договоренности невозможны без согласия России и поддержки США.

    Главной целью стратегии Европы аналитики называют сохранение влияния на Трампа и поддержание единого фронта союзников в переговорах.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Евросоюза прекратить закупки нефти у России.

    По данным некоторых изданий, Трамп также ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:23 • Новости дня
    Премьер Монголии назвал «Силу Сибири – 2» проектом века

    Премьер Монголии сообщил о стратегическом значении «Силы Сибири – 2» для страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газопровод «Сила Сибири – 2» ежегодно обеспечит Монголии 50 млрд куб. м газа, открывая новые экономические возможности и укрепляя региональное сотрудничество, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    Газопровод «Сила Сибири – 2» станет одним из крупнейших энергетических проектов XXI века, заявил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Это, конечно, один из самых крупных проектов целого века. Уверен, что это станет серьезной организационной работой». Премьер также поблагодарил всех участников и поздравил с реализацией данного проекта.

    По словам премьера, проект обладает стратегическим значением для монгольской экономики и ежегодно позволит прокачивать 50 млрд куб. м газа. Занданшатар отметил, что газопровод принесет новые возможности национальной экономике и станет важным ресурсом для решения актуальных задач страны.

    Кроме того, Занданшатар заявил, что сотрудничество России, Китая и Монголии в энергетической сфере способствует укреплению политического доверия, привлечению инвестиций и развитию региональной интеграции. Он отметил значимость программы создания экономического коридора между тремя странами для развития всеобъемлющего партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Китай и Монголия поддержали строительство газопровода «Сила Сибири-2», который пройдет по территории Монголии и предусматривает рыночное ценообразование.

    Монголия завершила подготовку к старту реализации проекта, который предусматривает транзит газа в Китай.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:14 • Новости дня
    Песков: Новые переговоры Путина и Трампа могут организовать быстро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована быстро, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Конечно, возможен», – сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам» в ответ на вопрос о возможности второго раунда переговоров политиков.

    По его словам, если лидеры посчитают необходимым, то встречу можно организовать очень быстро, как организовали встречу на Аляске.

    «Рабочие контакты ведутся постоянно», – заключил он.

    Ранее сам Путин пояснял, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Трамп же говорил, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с президентом России.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:45 • Новости дня
    Решетников заявил о готовности восстановить торговлю с США

    Решетников объявил о готовности России возобновить торговлю с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр экономики России Максим Решетников подчеркнул, что сотрудничество с США возможно только при сохранении интересов нынешних партнеров страны.

    Россия готова возобновить торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами, однако не в ущерб действующим партнерам, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью каналу RT на полях Восточного экономического форума.

    По его словам, торговля между Россией и США всегда отличалась взаимной выгодой и высоким технологическим уровнем.

    Глава Минэкономразвития отметил: «Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы, но в то же время мы ни в коем случае, ни в коей мере не будем ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас у нас. Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран».

    Решетников подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но намерена защищать интересы своих экономических союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые отношения России и Соединенных Штатов прекратились почти полностью. Кремль считает, что такое положение не должно сохраняться.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США
    Эстония призвала готовиться к сокращению войск США в Европе
    «Калашников» начал производство новых АК натовского калибра
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации