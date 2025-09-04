Выступление Стармера в британском парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»

Tекст: Ирма Каплан

Премьер Британии Кир Стармер выступил в Палате общин уже после обнаружения телефона, который должен был воспроизводить «сексуальные стоны» во время его речи, как, видимо, замышляли злоумышленники.

Как стало известно Sky News, сотрудники парламента, проводившие плановую проверку зала перед проведением заседания, обнаружили мобильный телефон, который был прикреплен скотчем к нижней стороне стола палаты общин.

Как сообщил Sky News источник в Палате общин, охранники парламента обнаружили устройство до того, как оно успело сработать. Источник пояснил, что телефон был прикреплен к нижней стороне стола, рядом с передней скамьей, двусторонней липкой лентой, и что она оторвалась, в результате чего телефон оказался на полу.

Позже, во время опросов общественного мнения, телефон дважды звонил с мелодией «секс-шум», но он уже был удален из зала заседаний. Хотя заговора, который, как полагают, был розыгрышем, удалось избежать, сотрудники службы безопасности не знают, кто за этим стоял и как там оказался телефон.

Как сообщает SkyNews, в среду утром сотни сотрудников службы безопасности парламента объявили забастовку из-за оплаты труда и условий содержания, то есть посетителям было запрещено заходить в здание парламента.

Это не первый случай нарушения парламентской безопасности за последние годы. В 2019 году группа полуобнаженных мужчин и женщин приклеила себя к стеклу общественной галереи в Палате общин в знак протеста против изменения климата.

Впоследствии были арестованы около десятка человек.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался под огнем критики за резкий ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах, пишет Huffington Post.

В июле газета Politico писала, что Стармер столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности.