Politico: Стармер столкнулся с серьезными трудностями после года премьерства

Tекст: Александра Юдина

Премьер-министр Британии отмечает первый год на посту в условиях серьезных политических и экономических трудностей, передает Politico.

По данным газеты, несмотря на победу на выборах и обещания перемен, его правительство столкнулось с внутренним недовольством: на этой неделе лейбористы были вынуждены внести серьезные поправки в план реформы соцобеспечения после восстания депутатов от собственной партии. Это вновь поставило под сомнение способность Стармера контролировать лейбористскую фракцию.

Также издание подчеркивает, что внутрипартийные проблемы усугубляются давлением со стороны популистов, ростом числа нелегальных мигрантов и отсутствием экономического роста. Несмотря на значительные повышения зарплат, недовольство сотрудников государственного сектора растет, а профсоюзы угрожают новыми забастовками. Британская медицинская ассоциация уже проводит голосование по вопросу шестимесячной забастовки, что грозит парализацией ряда госуслуг.

Politico отмечает, что среди лейбористов усиливается скепсис: один из депутатов назвал наступающий год «критическим» для лидерства Стармера, а глава исследовательской организации More in Common Люк Трил отметил, что второй год станет реальным испытанием для премьер-министра – именно теперь ему предстоит доказать способность выполнять обещания. Бывший министр из команды Тони Блэра добавил, что оправдания медленным переменам в аппарате правительства – удел слабых министров.

Внутри партии все больше депутатов готовы к открытому сопротивлению руководству, отмечают наблюдатели. После последних уступок по соцобеспечению среди лейбористов образовалась новая «ядро» оппозиционно настроенных депутатов. Один из участников этого движения считает, что многие в партии разочаровались: «Они так долго терпели, что теперь начинают оглядываться по сторонам и осознавать, что это не то, чего ждали».

Кроме того, среди внешних вызовов остается нерешенной проблема миграции: депутаты, избранные в округах с сильными позициями партии Reform UK Найджела Фараджа, обеспокоены отсутствием видимых успехов в борьбе с нелегальным пересечением Ла-Манша. Лейбористы рассчитывают, что сотрудничество с Интерполом и европейскими странами даст результат, но в случае провала проблема может оказаться для правительства слишком сложной и дорогостоящей.

Внешнеполитическая повестка также отнимает у Стармера много времени: его роль в переговорах с ЕС и поддержке Украины оценивается как важная, но сопровождается критикой за недостаточно жесткую позицию по Ближнему Востоку и Китаю.

Эксперты считают, что предстоящий визит премьер-министра в Китай и необходимость балансировать между экономическими интересами и союзом с США могут усложнить отношения с Вашингтоном.

Внутриполитическое давление усиливается на фоне резкой критики избирателей. По словам одного из сотрудников Лейбористской партии, сразу после победы на выборах их партия быстро лишилась кредит доверия: избиратели, уставшие от консерваторов, теперь требуют немедленных и понятных решений, а уровень терпения практически на нуле.

Как отмечает Люк Трил, разочарование избирателей вышло за все возможные пределы, и новая волна недовольства может стать главным вызовом для правительства Стармера.

Премьер признает, что его собственные предостережения о сложностях «выжали надежду» из общества и отмечает, что Лейбористская партия теперь противостоит не столько консерваторам, сколько силам популизма. Его союзники уверены, что если следующая избирательная кампания пройдет под лозунгом «компетентность против протеста», именно Стармер способен противостоять этим вызовам.

По информации газеты, его критики сомневаются: бывший министр-лейборист указывает, что премьеру будет сложно назвать хотя бы три вещи, за которые его будут помнить через 50 лет.

Ранее британский премьер-министр оказался под огнем критики за резкий ответ на вопрос депутата парламента о его часто меняющихся принципах. До этого Стармеру предложили нести ответственность за трансгендеров в мужских туалетах.