У экс-первой ракетки мира Борга обнаружили рак предстательной железы

Tекст: Дарья Григоренко

Информация об этом содержится в выдержках из автобиографии спортсмена, которая поступит в продажу 18 сентября.

Боргу сейчас 69 лет. В своей карьере он шесть раз становился победителем Открытого чемпионата Франции и пять раз выигрывал Уимблдон. Кроме того, в 1975 году он помог сборной Швеции одержать победу в Кубке Дэвиса, передает ТАСС со ссылкой на Expressen.

Ранее исследование врачей из клиники Inova Schar Cancer в США под названием «Риск развития предраковых прогрессирующих аденом толстой кишки у бегунов на длинные дистанции» выявило связь между интенсивным длительным бегом и опухолями.

Напомним, в мае у бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.