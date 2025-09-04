Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
У экс-первой ракетки мира Борга обнаружили рак
У экс-первой ракетки мира Борга обнаружили рак предстательной железы
Шведскому теннисисту Бьорну Боргу, который был первой ракеткой мира и завоевал 11 титулов турниров Большого шлема, диагностировали рак предстательной железы, сообщили СМИ.
Информация об этом содержится в выдержках из автобиографии спортсмена, которая поступит в продажу 18 сентября.
Боргу сейчас 69 лет. В своей карьере он шесть раз становился победителем Открытого чемпионата Франции и пять раз выигрывал Уимблдон. Кроме того, в 1975 году он помог сборной Швеции одержать победу в Кубке Дэвиса, передает ТАСС со ссылкой на Expressen.
Ранее исследование врачей из клиники Inova Schar Cancer в США под названием «Риск развития предраковых прогрессирующих аденом толстой кишки у бегунов на длинные дистанции» выявило связь между интенсивным длительным бегом и опухолями.
Напомним, в мае у бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.