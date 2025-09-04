Додик заявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Додик сообщил по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает ТАСС. Он подчеркнул, что страна стремится к диалогу, но требует ликвидации аппарата высокого представителя Кристиана Шмидта и его полномочий.

«Мы хотим диалога. Уберите [высокого представителя] Кристиана Шмидта, закройте его аппарат, избавьтесь от его незаконного наследия. Вы, из Брюсселя, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить», – заявил Додик в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

По его словам, любые попытки внешнего давления будут восприняты как принуждение, что вынудит республику принять решение о независимости. Он добавил, что Республика Сербская намерена действовать решительно.

Напомним, Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Позже суд Боснии и Герцеговины заменил срок Додику денежным штрафом.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отозвала мандат Додика и назначила досрочные выборы. Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию Додика на отзыв мандата.

В конце августа ЦИК Боснии и Герцеговины принял решение о проведении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября.