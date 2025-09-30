Глава ФБР подарил разведке Новой Зеландии 3D-пистолеты

WP: Глава ФБР подарил Новой Зеландии запрещенное 3D-оружие

Tекст: Мария Иванова

Директор ФБР США Кэш Пател во время визита в Новую Зеландию в июле подарил руководству местной разведки и полиции пистолеты, изготовленные на 3D-принтере, что нарушает законы этой страны, передает The Washington Post.

Согласно информации издания, такие подарки получили по меньшей мере три высокопоставленных новозеландских силовика.

Пистолеты, созданные с помощью 3D-принтера, в Новой Зеландии запрещены, поэтому новозеландским офицерам пришлось сдать их на утилизацию, отмечает ТАСС.

Газета уточняет, что этот инцидент произошел в рамках официального визита, когда Пател открывал офис ФБР в Веллингтоне 31 июля.

Отмечается, что Кэш Пател стал единственным на данный момент представителем администрации президента США Дональда Трампа, который посетил Новую Зеландию. Руководство спецслужб страны не комментирует детали случившегося.

