Tекст: Дмитрий Зубарев

Ветеран вооруженных сил Австралии Шон Эмброуз столкнулся с отказом в продлении лицензии на огнестрельное оружие, сообщает ТАСС.

Полиция штата Новый Южный Уэльс мотивировала отказ тем, что Эмброуз активно участвовал в пророссийских митингах и носил одежду с символикой Z. В официальном уведомлении указано, что его действия расцениваются как поддержка войны на Украине.

Эмброуз считает случившееся несправедливой местью за его политическую позицию. Он не скрывает участия в митингах и носил футболки с Z-символикой. Эмброуз поделился, что по материнской линии его семья имеет русские корни, и для него конфликт между славянами – трагедия. Он также упомянул исторический факт о том, что латинская буква Z использовалась специальным подразделением Австралии во время Второй мировой войны.

В марте 2023 года Эмброуз был исключен из Австралийской партии стрелков, рыбаков и фермеров из-за своей поддержки России. Несмотря на это, он планирует участвовать в следующих федеральных выборах, критикуя «деспотизм австралийского правительства».

Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийский телеканал Эй-би-си подвергся резкой критике за то, что не дал высказаться пророссийски настроенному гостю телепередачи Q+A, посвященной военной спецоперации России на Украине. Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР. В Австралии перенесли слушание по делу обвиняемых в шпионаже россиян.