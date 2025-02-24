Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР

Tекст: Антон Антонов

Под санкции Австралии попали 70 лиц и 79 организаций. Отмечается, что «это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года». Они касаются в том числе администрации новых регионов России, включая министров, судей и прокуроров, а также «лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», передает РИА «Новости».

Также санкции направлены против лиц в оборонном, транспортном и финансовом секторах России и «тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру». Австралия запретила «поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг».

Австралия ввела в общей сложности более 1,4 тыс. санкций против России.



Глава МИД Новой Зеландии сообщил: «Дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций». В санкционный список включены 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие КНДР, якобы оказывавшие помощь России.

Питерс также сообщил о решении страны внести 3 млн долларов в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины, управляемый Всемирным банком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Лондон в понедельник объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России. Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Тем временем Вашингтон заявил, что рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.