Депутатов Новой Зеландии отстранили на 21 день за танец маори

Tекст: Мария Иванова

Трое депутатов парламента Новой Зеландии были отстранены от работы после того, как исполнили на заседании традиционный маорийский танец хаку, передает ТАСС со ссылкой на Radio New Zealand. Двое из них, Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пэкер, не смогут участвовать в работе парламента в течение 21 дня, а Хана-Равити Майпи-Кларк – семь дней.

Дисциплинарный комитет парламента заявил, что танец маори мог запугать других парламентариев и препятствовал работе законодательного органа, поэтому было решено применить к депутатам «самое суровое наказание в истории страны».

Наказанные депутаты не согласились с этим решением и отметили, что намерены использовать время отстранения для организационной работы, в том числе для турне по стране с целью разъяснения своей позиции избирателям.

Инцидент произошел 14 ноября 2024 года, когда депутаты Партии маори выразили протест против законопроекта «О принципах договора», который касается пересмотра правового положения маори в стране. Этот проект предусматривает структурирование положений Договора Вайтанги, заключенного между маорийскими вождями и британской короной в 1840 году, и должен пройти второе чтение, после чего будет вынесен на референдум.

Договор Вайтанги остается одним из главных конституционных документов Новой Зеландии, определяя условия сосуществования маори и англичан. Согласно документу, острова переходили под контроль британской короны, однако племена маори сохраняли суверенитет и права на свои земли и ресурсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Новой Зеландии приостановил заседание из-за ритуального танца «хака», который исполнили депутаты партии «Те Пати Маори» в ходе обсуждения законопроекта о «принципах договора».