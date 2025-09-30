Суд в Москве арестовал имущество экс-судьи Момотова и его аффилированных лиц

Суд арестовал имущество экс-судьи Момотова и его аффилированных лиц

Tекст: Ирма Каплан

Останкинский суд Москвы наложил арест на имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, его матери и 21 аффилированного лица, включая компаньонов Андрея и краснодарского представителя криминалитета Ивана Марченко, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Арест также наложен на объекты недвижимости, которые подлежат изъятию в доход государства, в том числе на гостиницу «Вологда» и почти 100 объектов, зарегистрированных на Марченко.

По данным источника агентства, речь идет о мерах в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры, которая требует изъять активы рыночной стоимостью не менее девяти млрд рублей. Всего суд сформировал 26 исполнительных листов, восемь из них связаны с взысканием заложенного имущества.

Официальных комментариев от сторон по делу на данный момент нет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура установила, что Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать. Кроме того, ведомство подало иск к Момотову с требованием об изъятии 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей России в связи с письменным заявлением о досрочной отставке Момотова.