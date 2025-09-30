В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Аэропорты Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели временные ограничения полетов
Аэропорты Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее временные ограничения полетов были введены в аэропорту Волгограда.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за ночь. Днем за четыре часа ПВО России сбила 16 беспилотников над тремя регионами страны.