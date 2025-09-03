Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.3 комментария
На острове Шумшу прошли мероприятия к 80-летию окончания Второй мировой войны
Памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, прошли на острове Шумшу и в Камчатском крае.
3 сентября по всей стране вспоминают подвиг советских воинов, завершивших Вторую мировую войну победой в Курильской десантной операции.
«Мы с глубоким уважением чтим память наших героев и склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь в боях за свободу и мир», – прозвучало в ходе мероприятия.
Военно-исторические реконструкции боев на острове Шумшу состоялись 18 и 23 августа и были призваны сохранить память о героизме советских десантников. В Сахалинской области более 150 реконструкторов из России, Белоруссии и Китая воссоздали штурм острова, включая высадку морской пехоты Тихоокеанского флота в форме и с вооружением 1945 года. Особое внимание уделили подвигу отряда Шутова, а также героическим действиям старшины Николая Вилкова и матроса Петра Ильичева.
После реконструкции на Шумшу гости посетили исторический лагерь Красной Армии, познакомились с бытом солдат, работой политотдела и культурной программой. Исторический лагерь был создан для обеих сторон – советских и японских реконструкторов. В течение всего времени соблюдалась воинская дисциплина, проходили конкурсы, а реконструкторы поддерживали атмосферу тех лет.
23 августа в Елизово собрались тысячи зрителей на мероприятие «Курильский десант. Подвиг камчатцев». Гости увидели выставки вооружения, снаряжения Тихоокеанского флота, экспозиции о службе пограничников, тактические занятия и страйкбольный тир. Кульминацией стал штурм японских позиций на Шумшу с пиротехническими эффектами, после чего состоялась минута молчания и оружейный залп в память о погибших.
Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 года и завершилась занятием стратегической высоты 171 и всего острова к 23 августа. Эти действия стали завершающим аккордом Второй мировой войны, закрепив победу советских войск на Дальнем Востоке.