    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    29 сентября 2025, 17:29 • Новости дня

    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО

    Губернаторы Подмосковья и Рязанской области рассказали о региональных практиках реабилитации ветеранов СВО

    Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России необходимо масштабировать два ключевых направления поддержки участников СВО: создание комплексных реабилитационных центров и адаптацию жилья для военнослужащих, получивших инвалидность. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Рязанской области Павел Малков. Ранее в Москве прошло заседание комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей.

    «Одна из наших региональных практик, которую можно масштабировать на федеральном уровне и перенести в другие регионы, – это адаптация жилья для участников СВО, получивших инвалидность. Это крайне деликатная и сложная работа, требующая учета множества нюансов, например, при создании комфортных условий для ветерана, потерявшего обе ноги в ходе специальной военной операции. Эту задачу мы решаем совместно с фондом «Защитники Отечества», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Кроме того, мы развиваем и отрабатываем механизмы предоставления участникам СВО земельных участков или альтернативных компенсаций. Эти процессы в регионе автоматизированы для повышения удобства и оперативности», – добавил он.

    Еще одной региональной практикой, заслуживающей распространения, губернатор Рязанской области Павел Малков назвал создание комплексных реабилитационных центров.

    «В нашей области работает центр «Сосновый бор», полностью перепрофилированный для участников СВО. Причем реабилитацию они проходят вместе с семьями – женами, детьми, родителями. Такой подход помогает бойцам быстрее восстановиться как психологически, так и физически. Кроме того, в учреждении применяются передовые методики диагностики, лечения и реабилитации, а также используется самое современное оборудование. Здесь также активно развиваются адаптивные виды спорта», – отметил глава региона.

    Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прошедшие выборы открыли участникам СВО возможности в политике.

    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    29 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    ВС России окружили бойцов «Азова» и «Лють» близ Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВС России заблокировали бойцов бригад «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и «Лють» у Клебан-Быкского водохранилища, завершив окружение противника в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие Южной группировки войск окружили и заблокировали бойцов запрещенного в России «Азова» и бригады «Лють» в районе Клебан-Быкского водохранилища, передает ТАСС. По сообщению Минобороны России, окружение произошло благодаря умелым тактическим действиям российских подразделений на одном из ключевых участков обороны Донецкой Народной Республики.

    В военном ведомстве отметили: «Благодаря умелым тактическим действиям подразделений «Южной» группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють» ВСУ».

    Также в Минобороны подчеркнули, что в настоящее время подразделения России завершают уничтожение личного состава противника, который отказался сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в Донецкой народной республике. Минобороны России заявило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ бежала с позиций под Ямполем после мощного артиллерийского обстрела.

    29 сентября 2025, 11:03 • Видео
    Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

    Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    29 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и освободили Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Храповщины, Андреевки и Алексеевки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Варваровкой.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Константиновки, Берестока и Ильиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Димитрова, Удачного, Красноармейска, Рубежного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ вблизи Орлов и Приволья в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Тягинки, Садового и Веселого в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    29 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    @ vvgladkov

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате двух ракетных обстрелов Белгорода за сутки получили ранения три человека, включая 17-летнего подростка.

    Белгородская область за прошедшие сутки подверглась двум ракетным обстрелам с использованием шести боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

    По словам Гладкова, количество пострадавших возросло до трех человек. Среди раненых оказался семнадцатилетний юноша, который обратился за медицинской помощью ночью с баротравмой. «Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трех человек. Ночью за медицинской помощью обратился 17-летний юноша с баротравмой. Все продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода», – написал Гладков.

    Все пострадавшие находятся в белгородских медицинских учреждениях и продолжают лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.


    29 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку девятерых офицеров ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации, сказано в материалах Второго Западного окружного военного суда.

    Решение о заочном пожизненном лишении свободы для девяти офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ вынес 2-й Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

    Обвинительный приговор пока не вступил в законную силу. По данным агентства, к пожизненному сроку приговорен начальник штаба командования сил спецопераций ВСУ Владимир Шаблий, который первые десять лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.

    Вместе с Шаблием пожизненно осуждены еще восемь военнослужащих этого подразделения, которые командовали и лично участвовали в атаках на российские подразделения в приграничных районах с начала спецоперации на Украине.

    Государственное обвинение настаивало на пожизненных сроках, гражданские иски по делу не заявлялись, однако только по нескольким эпизодам материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

    Согласно материалам суда, в период с 14 апреля по 5 июля 2022 года полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин, а также другие военнослужащие, действуя согласованно с высшим руководством Украины, совершили террористические атаки на расположения российских военных частей и пограничных управлений ФСБ.

    В результате атак наступили тяжкие последствия, включая гибель российских военнослужащих и значительный ущерб в Белгородской и Брянской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России заочно осудили двух командиров ВСУ за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

    Во Втором Западном окружном военном суде заочно признали виновным командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку в организации минирования, повлекшего гибель и ранения военных в приграничных регионах России.

    28 сентября 2025, 20:54 • Новости дня
    Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Белгород вновь оказался под обстрелом со стороны ВСУ, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Гладков, отметив, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. По его словам, все экстренные службы сейчас работают на местах происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

    29 сентября 2025, 07:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над восемью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над разными регионами страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Как уточняет ведомство, атаки были отражены с 23:00 по московскому времени 28 сентября до 07:00 29 сентября. Среди уничтоженных беспилотников 24 были сбиты над Брянской областью, 21 – над Белгородской, девять – над Воронежской и столько же – над Смоленской областью.

    Кроме того, семь дронов уничтожены над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской областью, а один – над Курской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ над регионами России за одну ночь. Минобороны также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Разработчик рассказал о мерах по защите автовокзалов на юге России от атак дронов.

    29 сентября 2025, 06:13 • Новости дня
    Сальдо заявил о мрачной обстановке в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Херсона сталкиваются с сокращением объемов гуманитарной помощи, а мужчины подвергаются принудительной мобилизации на фоне нарастающего чувства тревоги и усталости, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, обстановка в подконтрольном Киеву Херсоне остается крайне напряженной, передает ТАСС. Сальдо заявил: «Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать. Гуманитарку, которую привозят еще все-таки туда, чтобы помочь пожилым людям, все время объем ее снижается. И вот там же все равно очереди присутствуют».

    По словам губернатора, город сталкивается с сокращением объемов гуманитарной помощи, которая предназначена главным образом для пожилых людей. Несмотря на это, очереди за гуманитарными товарами продолжают сохраняться, а среди жителей царит усталость и ожидание перемен.

    Сальдо отметил, что основное настроение среди людей – усталость: «их все достало». По его словам, жители ожидают возвращения «нормального светлого времени», которое они связывают с периодом после освобождения Херсона и правобережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о бессмысленных попытках ВСУ высадиться на Тендровской косе. Сальдо сообщил о пресечении высадки украинских сил на Тендровской и Кинбурнской косах. ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.

    29 сентября 2025, 05:50 • Новости дня
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в вопросе российско-украинских переговоров динамики нет, как и ответа на предложения контактной группы по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

    «Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Он добавил, что Киев пока никак не отреагировал на предложения по созданию трех рабочих групп для прицельного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

    «Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», – сообщил представитель Кремля.

    Напомним, во время переговоров в Стамбуле в июле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

    Лавров также представил, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией.

    29 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    Попытки переправы через Северский Донец близ Дроновки обернулись для ВСУ потерями

    ВСУ несут потери при попытке переправы через Северский Донец близ Дроновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные столкнулись с большими потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках форсирования Северского Донца вблизи населенного пункта Дроновка рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на этом участке реки осталось мало мест, где украинские войска могут навести переправу и остаться незамеченными: местность в низине, а железнодорожный мост разрушен и не используется, передает слова эксперта РИА «Новости».

    Марочко уточнил, участок реки стал своеобразным «бутылочным горлышком», в котором скапливаются силы ВСУ, что и ведет к большим потерям при попытке переправить провизию, боеприпасы или вывезти раненых.

    «Сложная местность и разрушенная инфраструктура на данном участке серьезно осложняют действия ВСУ, делая их уязвимыми», – добавил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары российской армии по Дроновке значительно осложнили логистику и привели к крупным потерям среди украинских военных, сообщал Марочко.

    29 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    ВС России создали эшелонированную защиту от дронов под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Красноармейска российские военные применили комбинированные методы защиты от различных типов украинских беспилотников, включая гексакоптеры, рассказали в Минобороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Центр» организовали эшелонированную систему противодействия украинским беспилотникам под Красноармейском, сообщает ТАСС. Для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА самолетного типа, FPV-дронами и дронами типа «Баба-яга» используется комбинированный подход, позволяющий надежно прикрывать подразделения на всех высотах.

    На дальних рубежах обнаружение целей обеспечивают радиолокационные станции, после чего операторы FPV-дронов, ориентируясь на данные РЛС, направляют ударные беспилотники к аппаратам противника. Для уничтожения целей применяется точечный таран с небольшим зарядом взрывчатки, что позволяет эффективно ликвидировать любые типы БПЛА.

    На ближних эшелонах в работу включаются зенитчики, вооруженные автоматами и пулеметами. В Минобороны заявили: «Многоуровневая система позволяет нейтрализовать любые воздушные угрозы, минимизируя риски для личного состава. Слаженная работа расчетов РЛС, операторов FPV-дронов и зенитчиков обеспечивает надежное прикрытие войск и военных объектов от беспилотных атак противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в этом городе. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    29 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись в Волчанске и удержали позиции под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВДВ и морской пехоты «Северян» продвинулись на 150 м западнее Юнаковки и закрепились в лесополосах, несмотря на попытки контратак противника.

    Продвижение российских штурмовых групп на Сумском направлении продолжается, передает Telegram-канал «Северный ветер». В районе Юнаковки и на правом фланге наступления ВДВ и морская пехота сумели сломить сопротивление противника, закрепившись в лесополосах западнее Юнаковки и в районе Кондратовки. Общее продвижение составило до 150 метров, при этом авиация ВКС активно наносит удары по группам ВСУ на всем участке фронта.

    ВСУ предприняли две контратаки в районе Алексеевки, однако обе были отбиты с потерями для противника – уничтожена боевая машина «Хамви» и американская гаубица М777. Среди убитых украинских штурмовиков найдены документы военнослужащих стрелковой бригады воздушных сил Украины. На других участках – Теткинском и Глушковском – существенных изменений за сутки не произошло, артиллерия и БпЛА Северян продолжают работать по целям.

    На Харьковском направлении отмечается продвижение российских штурмовых групп в Волчанске и Синельниковском лесу. В лесах западнее Синельниково заняты два опорных пункта ВСУ, продвижение составило 250 метров. В окружении остаются около десяти бойцов ВСУ, некоторые начинают сдаваться – одна из попыток сдаться закончилась огнем со стороны украинских дронов по своим же, в результате чего двое погибли, один сдался в плен.

    В Волчанске российские силы продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья, успешное продвижение отмечается на востоке города в районе Тихого – здесь рост линии фронта оценивается в 600 метров. На Меловом и Хатнем авиация и артиллерия Северян наносили удары по скоплениям ВСУ в Григоровке и Никольском, а на Липцовском участке активных изменений не зафиксировано.

    Суточные потери противника превысили 175 человек, при этом свыше 110 приходится на Сумскую область, а более 65 – на Харьковское направление. В плен сдался один украинский военнослужащий. За сутки уничтожено значительное количество техники – в Сумской области отмечено уничтожение ББМ «Хамви», двух гаубиц (М777 и М119), минометов, БпЛА, складов и другой техники. На Волчанском, Липцовском и Великобурлукском направлениях уничтожены танк Т-72, ББМ, САУ «Акация», пикапы, багги, спутниковые станции «Старлинк», антенны и различные типы беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом FPV-дронами. ВСУ пытались безуспешно отбить утраченные позиции в Сумской области.

    29 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВСУ отправили бойцов вслепую штурмовать уже занятые ВС России позиции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения вынуждены атаковать позиции, уже занятые российскими военными, зачастую не зная, что участок контролируется военнослужащими России, рассказал оператор ударных БПЛА «Южной» группировки войск с позывным «Сид».

    По его словам, командование ВСУ направляет своих военнослужащих «вслепую» на позиции, которые уже заняли российские бойцы, передает РИА «Новости».

    «Сид» рассказал, что украинских военных «гонят вперед», и они массово пытаются проникнуть в зону контроля российских сил. «Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают», – сказал«Сид».

    Военнослужащий добавил, что за одну смену ему удалось уничтожить боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 Bradley американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Южной группировки нанесли удар по украинской группе, которая пыталась пересечь водохранилище на моторной лодке в ДНР.

    Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области. ВСУ за сутки потеряли почти 1,5 тыс. военных.

    29 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Кремль назвал причину паузы в переговорах с Киевом

    Песков объяснил причину паузы в переговорах с нежеланием Киева вести диалог

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пауза в переговорах между Россией и Украиной произошла по причине отказа Киева продолжать диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ранее, в ходе встречи делегаций в Стамбуле, стороны обменялись документами и было предложено создать рабочие группы для обсуждения ключевых вопросов. Однако дальнейшее продвижение переговоров оказалось невозможным из-за отсутствия инициативы со стороны украинского руководства.

    Песков подчеркнул, что на данный момент именно отказ Киева обсуждать предложения стал причиной возникновения переговорной паузы.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил наличие «хорошего предложения по Украине», обсуждавшегося на Аляске и переданного Дональду Трампу для рассмотрения в Вашингтоне

    Песков заявил, что динамики в вопросе переговоров между Россией и Украиной нет, как и ответа на предложения контактной группы после третьего раунда в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров представил хронологию заявлений украинских лидеров, наглядно показавшую противоречивость их позиции по переговорам с Москвой.

    Эксперты объяснили, почему нельзя доверять заявлениям о готовности украинской стороны к переговорам.

    29 сентября 2025, 13:39 • Новости дня
    Кимаковский заявил об усилении окружения ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Ольга Иванова

    Захват Шандриголово позволит российским военным быстрее продвигаться к Славянску, а также усилит позиционное преимущество у Красного Лимана.

    Освобождение населенного пункта Шандриголово в ДНР позволило российским военным усилить охват украинской группировки в районе Красного Лимана, сообщает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул: «Шандриголово – это еще один населенный пункт, освобождение которого означает для наших парней усиление охвата Красного Лимана».

    Помимо этого, по словам Кимаковского, успешная операция российских сил способствует ускоренному продвижению к Славянску, который считается одним из ключевых населенных пунктов региона.

    О факте освобождения села ранее объявили в Министерстве обороны России, подчеркнув значение этого успеха для развития операции в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и освободили Шандриголово в Донецкой народной республике.

