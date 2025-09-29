Регионы предложили новые меры поддержки ветеранов СВО

Губернаторы Подмосковья и Рязанской области рассказали о региональных практиках реабилитации ветеранов СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Одна из наших региональных практик, которую можно масштабировать на федеральном уровне и перенести в другие регионы, – это адаптация жилья для участников СВО, получивших инвалидность. Это крайне деликатная и сложная работа, требующая учета множества нюансов, например, при создании комфортных условий для ветерана, потерявшего обе ноги в ходе специальной военной операции. Эту задачу мы решаем совместно с фондом «Защитники Отечества», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кроме того, мы развиваем и отрабатываем механизмы предоставления участникам СВО земельных участков или альтернативных компенсаций. Эти процессы в регионе автоматизированы для повышения удобства и оперативности», – добавил он.

Еще одной региональной практикой, заслуживающей распространения, губернатор Рязанской области Павел Малков назвал создание комплексных реабилитационных центров.

«В нашей области работает центр «Сосновый бор», полностью перепрофилированный для участников СВО. Причем реабилитацию они проходят вместе с семьями – женами, детьми, родителями. Такой подход помогает бойцам быстрее восстановиться как психологически, так и физически. Кроме того, в учреждении применяются передовые методики диагностики, лечения и реабилитации, а также используется самое современное оборудование. Здесь также активно развиваются адаптивные виды спорта», – отметил глава региона.

Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

