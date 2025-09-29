Песков: Нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для киевского режима

Tекст: Ольга Иванова

Оценку вероятным поставкам американских крылатых ракет Tomahawk Украине дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, даже если Соединенные Штаты передадут Киеву эти ракеты, это не станет для киевского режима решающим фактором на фронте.

Песков заявил: «Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику». Он подчеркнул, что Москва не видит в таких поставках угрозы, способной изменить баланс сил.

По словам представителя Кремля, заявления западных стран о новых поставках вооружений Украине не оказывают определяющего влияния на ход боевых действий. Песков отметил, что власти России внимательно отслеживают тему возможных поставок и готовы реагировать на развитие событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков отметил важность тщательного изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на Украине.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

Спецаосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.



