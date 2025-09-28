Инвестиции в золотые ETF выросли до рекордных значений сентября

Лавров призвал предотвратить «дворцовый переворот» в ООН

Лавров выступил против узурпации ООН западными странами

Tекст: Мария Иванова

Россия выступает против попыток западных стран узурпировать Секретариат ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Генассамблеи, сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул: «Нельзя допускать попыток «дворцового переворота» в секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства».

Глава российского МИД отметил, что комплексная реформа ООН, недавно предложенная генеральным секретарем Антониу Гутерришем, должна обсуждаться открыто и базироваться на Уставе организации, а не на «порядке, основанном на правилах» Запада.

По словам Лаврова, работа ООН должна быть транспарентной, с учетом интересов всех государств-членов. Он призвал сотрудников Секретариата сохранять беспристрастность и равноудаленность в соответствии со статьей 100 Устава ООН.

Лавров также напомнил, что реформирование ООН – это лишь часть задачи по глобальному преобразованию системы управления в мире. По его словам, необходимо провести подлинную демократизацию институтов, таких как МВФ, Всемирный банк и ВТО, с учетом растущей роли стран Юга и Востока в мировой экономике, торговле и финансах.

Министр выразил надежду на продуктивное обсуждение дальнейшего развития организации на специальном заседании Совета Безопасности. Оно запланировано на 24 октября, когда Россия будет председательствовать в СБ, в День ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Нью-Йорке прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, на которой российский министр обратил внимание на реформирование ООН и ситуацию на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за систему международных отношений, в центре которой находится ООН.

Между тем СМИ отмечали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и союзников для выдвижения своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН.