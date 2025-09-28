Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Washington Post: Политика Санду может оттолкнуть граждан Молдавии
Политика президента Молдавии Майи Санду, направленная против оппозиции, может привести к тому, что от нее отвернутся граждане, не испытывающие доверия к центральному правительству.
Как пишет Washington Post, преследование лиц, якобы «замешанных в массовом взяточничестве», а также религиозных деятелей, которых власти Молдавии обвиняют в «работе на Россию», может привести к тому, что от нынешних властей отвернутся «те слои населения», которые уже не испытывают доверия к руководству страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду перешла к политике преследования оппонентов и запугивания граждан перед выборами.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию и стали возбуждать уголовные дела против политиков. Самым громким примером стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Оппозиционные партии не допускают к выборам. Молдавская православная церковь подвергается притеснениям со стороны властей. В стране закрыты многие СМИ, неугодные руководству.