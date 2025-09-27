Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Названы сроки пошива первых образцов одежды с культурным кодом России
Глава Росмолодежи Гуров: Образцы культурного кода России сошьют до конца года
В этом году завершится создание первых коллекций одежды, отражающих культурный код России и включающих национальные элементы различных регионов страны, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров на молодежном образовательном форуме «Каспий-2025».
Первые образцы коллекций, отражающих культурный код России в одежде, начнут шить уже до конца этого года, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров во время молодежного образовательного форума «Каспий-2025». Он уточнил, что конкурс по созданию российского визуального кода в одежде проводился совместно с фестивалем «Таврида.Арт», и по его итогам были выбраны три концепции.
Гуров отметил, что в новых коллекциях планируется использовать национальные орнаменты разных регионов, а также уникальные элементы покроя, связанные с рукавами и воротниками, чтобы одежда подчеркивала российскую идентичность. В качестве примера он привел газыри, традиционный элемент одежды на Кавказе.
Сейчас специалисты разрабатывают несколько шаблонов, которые впоследствии можно будет адаптировать под особенности каждого региона страны. Пошив коллекций доверят молодым предпринимателям, чтобы поддержать молодежные инициативы в сфере моды. Гуров подчеркнул, что конкурсная программа специально спроектирована так, чтобы дать возможность молодежи создавать одежду для своих сверстников.
Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка». Стороны договорились о формировании единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.