Песков заявил о бизнес-ориентированности США в отношениях с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Администрация США ориентируется на бизнес и понимает выгоду от сотрудничества с Россией, передает ТАСС.

Дмитрий Песков заявил: «Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом бизнес-ориентированная, и она, конечно же, не может не понимать, какая выгода кроется в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией».

Песков также отметил, что восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном идет медленнее, чем хотелось бы, и назвал этот процесс самостоятельным направлением внешней работы России. По его словам, выход из застоя в отношениях с США остается важной задачей, несмотря на сложности в текущей ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поддерживают личный контакт, позволяющий им обсуждать острые вопросы, включая ситуацию на Украине.

Песков заявил, что высказывание Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским. Песков также отметил, что Россия, скорее всего, медведь, а бумажных медведей не бывает.