Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Комитет Совфеда поддержал назначение Гуцана генпрокурором
Кандидатура Александра Гуцана на пост генерального прокурора Российской Федерации получила одобрение комитета по законодательству.
Решение было принято на заседании профильного комитета в Москве 23 сентября, передает ТАСС.
Вопрос о назначении Гуцана будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 24 сентября. Предполагается, что окончательное утверждение состоится в ходе этого заседания.
Во время обсуждения Александр Гуцан отметил, что одной из приоритетных задач прокуроров должно стать обеспечение своевременного получения гражданами льготных лекарственных препаратов.
Напомним, президент Владимир Путин направил в Совет Федерации представление о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора.
До этого Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.