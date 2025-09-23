Комитет Совфеда поддержал назначение Гуцана генпрокурором

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение было принято на заседании профильного комитета в Москве 23 сентября, передает ТАСС.

Вопрос о назначении Гуцана будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 24 сентября. Предполагается, что окончательное утверждение состоится в ходе этого заседания.

Во время обсуждения Александр Гуцан отметил, что одной из приоритетных задач прокуроров должно стать обеспечение своевременного получения гражданами льготных лекарственных препаратов.

Напомним, президент Владимир Путин направил в Совет Федерации представление о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.