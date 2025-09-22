В Индонезии произошло 21 извержение вулкана Левотоби

Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
В Индонезии зафиксировали 21 извержение вулкана Левотоби за сутки
На острове Флорес в Индонезии зафиксировано 21 извержение вулкана Левотоби, а столб пепла поднялся на высоту 3 584 метра над уровнем моря.
На индонезийском острове Флорес зафиксировано по меньшей мере 21 извержение вулкана Левотоби, передает ТАСС.
Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии сообщил, что пепел поднялся на высоту 2 тыс. метров над кратером Левотоби Лаки-лаки, что составляет 3 584 метра над уровнем моря. Вулканический пепел интенсивно распространяется в западном и северо-западном направлениях.
Местные власти призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей. В сообщении подчеркивается: «Жителям и туристам настоятельно рекомендуется следовать указаниям местных властей».
Вулкан Левотоби расположен в юго-восточной части Флореса и состоит из двух вершин: более активная Лаки-лаки высотой 1 584 метра находится в 2,1 км к северо-западу от вершины Перемпуан, высота которой 1 703 метра.
Индонезия, крупнейший архипелаг мира, включает около 18 тыс. островов и находится в зоне тихоокеанского Огненного кольца, что определяет высокую сейсмическую активность. В стране зарегистрировано более 500 вулканов, около 130 из них – действующие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на индонезийском острове Ява произошло пять новых извержений вулкана Семеру. А в июле на острове Хальмахера власти Индонезии зафиксировали более 100 извержений вулкана Дуконо за одни сутки.